ТОП-5 имен женщин, которым лучше оставаться одинокими

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Валентин Черников
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Для некоторых женщин предпочтительнее быть одной, чем с кем попало. Во многом на характер может повлиять имя.

ТОП-5 имен женщин, которым лучше оставаться одинокими

Фото: www.globallookpress.com / Marcel Prost

Носительницы некоторых имен обладают непростым характером. Им сложно построить отношения и выйти замуж, а удачные попытки нередко заканчиваются печально. Эксперты перечислили пять женщин, кому предпочтительно одиночество.

Марина

Ее поведение подчас остается непонятным для окружающих из-за чрезмерной импульсивности и навязчивости. Марина реагирует на мир по-своему, постоянно борется за лидерство, демонстрирует непонимание и неготовность мириться с чужими принципами. Поэтому ее отношения с мужчинами чаще длятся недолго. Но она спокойно ощущает себя в свободном плавании.

Александра

Она редко идет на уступки и отстаивает по жизни свои интересы. Чаще всего это женщина-карьеристка. Ее занимает работа, развлечения, но не замужество. Александра не любит заниматься домашними обязанностями. Она воспринимает жизнь как возможность наслаждаться каждым моментом, не думая о бремени серьезных отношений.

Виктория

Эта сильная и волевая женщина способна завоевать сердце любого. Однако мужчин она воспринимает как развлечение. В основном Виктория быстро теряет интерес к отношениям, оставляя после себя неприятные воспоминания о больном разрыве.

Инга

В быту Инга легка в общении, принимает чужие недостатки и идет на компромиссы. Но когда она любит, превращает отношения в больную привязанность. Эта женщина склонна превозносить партнера, закрывая глаза на его минусы. Часто это заканчивается плачевно.

Елена

Этой даме не свойственно выбирать партнера долго и тщательно. Она цепляется за первый попавшийся вариант. Поэтому большинство ее отношений оборачивается страданиями. Елена может совершать большие прорывы в карьере, воспитывать детей без посторонней помощи, но семейная жизнь не приносит ей счастья.

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