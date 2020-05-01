«Это бомба»: Водонаева приняла ванну в вечернем платье

Телеведущая показала пышные формы сквозь намокшую ткань.

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Фото, видео: Instagram @alenavodonaeva

Строгая самоизоляция не помешала Алене Водонаевой проводить привычные ей фотосессии. В последнее время телеведущая участвует в них из дома по видеосвязи с фотографами, пишет «Экспресс газета». Одну из таких сессий модель устроила в собственной ванной.

Водонаева облачилась в светлое платье и позировала для Instagram. Намокший наряд стал прозрачным, отчего звезде пришлось замазывать проступающие через ткань соски. Известно, что администрация соцсети запрещает демонстрировать эту часть женского тела.

С учетом этого требования снимки Алены получились максимально откровенными. Большинство подписчиков похвалили смелость блогера и, конечно, ее знаменитые формы. За два часа ее пост отметили как понравившийся 20 тысяч пользователей.

Instagram @alenavodonaeva

«Очень красивая! Вы мой кумир!»

«Алена, мать вашу, вы прекрасны!»

«Когда девчонки самоизолируются»;

«Как вам удается быть в такой прекрасной форме?»

«Это бомба», — прокомментировали поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, что детские фото Водонаевой разожгли споры в сети.

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