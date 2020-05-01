«Это бомба»: Водонаева приняла ванну в вечернем платье
Телеведущая показала пышные формы сквозь намокшую ткань.
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Фото, видео: Instagram @alenavodonaeva
Строгая самоизоляция не помешала Алене Водонаевой проводить привычные ей фотосессии. В последнее время телеведущая участвует в них из дома по видеосвязи с фотографами, пишет «Экспресс газета». Одну из таких сессий модель устроила в собственной ванной.
Водонаева облачилась в светлое платье и позировала для Instagram. Намокший наряд стал прозрачным, отчего звезде пришлось замазывать проступающие через ткань соски. Известно, что администрация соцсети запрещает демонстрировать эту часть женского тела.
С учетом этого требования снимки Алены получились максимально откровенными. Большинство подписчиков похвалили смелость блогера и, конечно, ее знаменитые формы. За два часа ее пост отметили как понравившийся 20 тысяч пользователей.
«Очень красивая! Вы мой кумир!»
«Алена, мать вашу, вы прекрасны!»
«Когда девчонки самоизолируются»;
«Как вам удается быть в такой прекрасной форме?»
«Это бомба», — прокомментировали поклонники.
Ранее 5-tv.ru писал, что детские фото Водонаевой разожгли споры в сети.
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