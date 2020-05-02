Звезда «Матрицы» и «Клана Сопрано» попал под машину

Американский актер Джо Пантолиано, знакомый публике по фульму «Матрица» и сериалу «Клан Сопрано», попал под машину. Об этом сообщает портал TMZ.

О происшествии рассказала жена актера Нэнси Шеппард. По ее словам, машина сбила ее супруга во время прогулки. Перед ДТП автомобиль, наехавший на артиста, протаранила другая легковушка.

Ударом Джо Пантолиано отбросило на несколько метров, и он влетел в забор. В результате актер получил травмы головы, плеча и ноги. Его доставили в одну из ближайших клиник, где он останется до получения результатов томографии.

Джо Пантолиано сыграл в первой части «Матрицы» роль Сайфера. За роль в сериале «Клан Сопрано» артист получил награду премии «Эмми» в номинации «Лучший актер второго плана».

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