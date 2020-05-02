По словам главы ведомства Олега Матыцина, гарантии по ЧЕ в Петербурге подтверждены и будут направлены в УЕФА.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Frank Hoermann/SVEN SIMON, minsport.gov.ru, Frank Hoermann/SVEN SIMON, Michael Zegers; Известия / Дмитрий Коротаев

Тема:
Чемпионат Европы по футболу 2020 Эпидемия коронавируса

Министр спорта РФ Олег Матыцин в интервью РИА Новости рассказал, при каких условиях чемпионат России по футболу может быть доигран. По его словам, руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) предложило клубам два варианта развития событий, следуя которым турнир может быть возобновлен 21 или 28 июня.

«Со стороны Минспорта на сегодняшний день мы готовы содействовать завершению чемпионата, но при четких гарантиях того, что будет исключена возможность заболевания спортсменов и тренеров. В адрес Роспотребнадзора направлены запросы, какие условия необходимо выполнить организаторам чемпионата в июне, если возобновить его позволит объективная ситуация», — сказал Олег Матыцин.

Глава Минспорта отметил, что организаторы должны будут обеспечить выполнение всех требований Роспотребнадзора. По мнению Олега Матыцина, к вопросу возобновления чемпионата России по футболу следует подходить достаточно осторожно. Доигровка турнира должна проходить без зрителей на трибунах.

«Я бы к этому вопросу подходил очень осторожно. Необходимо соотносить риск заболевания с позитивными психологическими, профессиональными и коммерческими моментами возобновления чемпионата», — подчеркнул Олег Матыцин.

Помимо прочего, министр спорта РФ добавил, что гарантии властей по проведению матчей чемпионата Европы-2020 в Петербурге полностью подтверждены и будут направлены в УЕФА.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дзюба вошел в ТОП-10 самых ценных футболистов Европы с истекающими контрактами.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Чемпионат Европы по футболу 2020
11 апр
Власти Петербурга не намерены отказываться от Евро-2020
20 мар
УЕФА ошибочно опубликовал заявление о названии перенесенного Евро-2020
20 мар
Перенесенный на 2021 год чемпионат Европы по футболу будет называться Евро-2020
18 мар
Евро-2020 не будет: УЕФА перенес Чемпионат Европы
17 мар
Станислав Черчесов прокомментировал отмену Евро-2020
6 мар
Президент Ассоциации футболистов Италии выступил за перенос Евро-2020
4 мар
В футбол под землей сыграли в Петербурге за 100 дней до Евро-2020
4 мар
Кубок чемпионата Европы по футболу могут выставить в Мариинском театре
4 февр
В УЕФА признали арену в Санкт-Петербурге полностью готовой к Евро-2020
21 янв
Twitter Евро-2020 пошутил над переходом Кокорина в ФК «Сочи»

Читайте также

+13° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 35%
72.73
-0.96 79.12
-0.93
ТОП-4 знаков зодиака среди мужчин, которые не славятся интеллектом

Последние новости

10:58
ТОП-5 самых дешевых автомобилей в России в 2020 году
10:40
ТОП-5 имен для девочек со счастливой судьбой
10:31
Прекращены депутатские полномочия дочери Нурсултана Назарбаева
10:31
«Пожара не было»: гендиректор «Доброфлота» о ЧП на плавбазе в Находке
10:20
«Просто копия!» — в сети нашли двойника Кардашьян
10:10
Выявлена ведущая к смерти при коронавирусе аномальная патология

Сейчас читают

Выявлена ведущая к смерти при коронавирусе аномальная патология
ТОП-4 знаков зодиака среди мужчин, которые не славятся интеллектом
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 мая, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок