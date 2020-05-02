В Минспорта рассказали, при каких условиях ЧР по футболу может быть доигран
По словам главы ведомства Олега Матыцина, гарантии по ЧЕ в Петербурге подтверждены и будут направлены в УЕФА.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Frank Hoermann/SVEN SIMON, minsport.gov.ru, Frank Hoermann/SVEN SIMON, Michael Zegers; Известия / Дмитрий Коротаев
Министр спорта РФ Олег Матыцин в интервью РИА Новости рассказал, при каких условиях чемпионат России по футболу может быть доигран. По его словам, руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) предложило клубам два варианта развития событий, следуя которым турнир может быть возобновлен 21 или 28 июня.
«Со стороны Минспорта на сегодняшний день мы готовы содействовать завершению чемпионата, но при четких гарантиях того, что будет исключена возможность заболевания спортсменов и тренеров. В адрес Роспотребнадзора направлены запросы, какие условия необходимо выполнить организаторам чемпионата в июне, если возобновить его позволит объективная ситуация», — сказал Олег Матыцин.
Глава Минспорта отметил, что организаторы должны будут обеспечить выполнение всех требований Роспотребнадзора. По мнению Олега Матыцина, к вопросу возобновления чемпионата России по футболу следует подходить достаточно осторожно. Доигровка турнира должна проходить без зрителей на трибунах.
«Я бы к этому вопросу подходил очень осторожно. Необходимо соотносить риск заболевания с позитивными психологическими, профессиональными и коммерческими моментами возобновления чемпионата», — подчеркнул Олег Матыцин.
Помимо прочего, министр спорта РФ добавил, что гарантии властей по проведению матчей чемпионата Европы-2020 в Петербурге полностью подтверждены и будут направлены в УЕФА.
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