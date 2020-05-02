Мурашко: нельзя снимать ограничения по коронавирусу сразу после пика заболеваемости
По словам главы Минздрава, чтобы не усугубить ситуацию следует выстроить поэтапную систему действий.
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Фото, видео: Известия / Сергей Коньков, Дмитрий Коротаев; ТАСС / Савостьянов Сергей
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире федерального телеканала заявил, что нельзя снимать введенные из-за коронавируса ограничения сразу после прохождения пика заболеваемости.
Глава ведомства отметил, чтобы не усугубить ситуацию с распространением COVID-19, необходимо выстроить поэтапную систему действий.
«Эта процедура все равно <…> займет определенное время до ситуации стабилизации, ну и нужно контролировать еще популяционный иммунитет. Когда мы говорим просто — добрались до пика до какого-то, вышли на плато, то нельзя говорить, что после этого сразу же объявили праздник или хлопушки, сняли все меры ограничения. Нет. Для этого нужно построить целую систему, которая позволит не получить опять подъема заболевания», — цитирует Михаила Мурашко ТАСС.
Министр здравоохранения отметил, что своевременная реакция на пандемию нового внеклеточного агента позволила нашей стране выиграть время для подготовки системы здравоохранения к борьбе с инфекцией.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России на 2 мая зарегистрировано более 124 тысяч случаев коронавируса.
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