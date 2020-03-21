«Это только начало?» — Юдашкина показала, как внуки балуются на карантине

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Светлана Александрова
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Поклонники умиляются и обсуждают, на кого больше похожи мальчишки.

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Фото, видео: Instagram @marinayudashkina

Марина Юдашкина показала, чем занимаются на карантине ее маленькие внуки. Трехлетний Анатолий и двухлетний Аркадий вынуждены проводить время дома, и усидеть на месте мальчишкам, похоже, непросто.

«Карантин дома! И это только начало?» - написала супруга знаменитого российского кутюрье под роликом, на котором младший брат пытается ногой спихнуть с дивана старшего.

@marinayudashkina

Подписчики в восторге от возможности лишний раз как следует разглядеть, на кого больше похожи малыши, которых подарили Марине и Валентину Юдашкиным их единственная дочь Галина и ее муж Петр Максаков.

«Какие милые куклы! Будьте счастливы и здоровы!»

«Один на папу похож, другой на маму!»

«Такие классные парни!»

«Они у вас как игрушечные пупсики!»

«У Аркаши все выражения личика Валины! Мультик про Юдашкина!»

«Старший терпит, знает, что старший. Анатолий красавчик!» — умиляются пользователи.

Ранее 5-tv.ru показывал, как Алла Пугачева занимается музыкой с внуками Марины и Валентина Юдашкиных.

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