«Это только начало?» — Юдашкина показала, как внуки балуются на карантине
Поклонники умиляются и обсуждают, на кого больше похожи мальчишки.
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Фото, видео: Instagram @marinayudashkina
Марина Юдашкина показала, чем занимаются на карантине ее маленькие внуки. Трехлетний Анатолий и двухлетний Аркадий вынуждены проводить время дома, и усидеть на месте мальчишкам, похоже, непросто.
«Карантин дома! И это только начало?» - написала супруга знаменитого российского кутюрье под роликом, на котором младший брат пытается ногой спихнуть с дивана старшего.
Подписчики в восторге от возможности лишний раз как следует разглядеть, на кого больше похожи малыши, которых подарили Марине и Валентину Юдашкиным их единственная дочь Галина и ее муж Петр Максаков.
«Какие милые куклы! Будьте счастливы и здоровы!»
«Один на папу похож, другой на маму!»
«Такие классные парни!»
«Они у вас как игрушечные пупсики!»
«У Аркаши все выражения личика Валины! Мультик про Юдашкина!»
«Старший терпит, знает, что старший. Анатолий красавчик!» — умиляются пользователи.
Ранее 5-tv.ru показывал, как Алла Пугачева занимается музыкой с внуками Марины и Валентина Юдашкиных.
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