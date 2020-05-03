Матери упавших с 11 этажа в Москве братьев потребовалась помощь медиков
Причины трагедии в настоящее время выясняет Следственный комитет.
Закрыть
Смотрите также:
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 27 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 апреля, для всех знаков зодиака
Первой леди США—50 лет: Как Мелания отбила Трампа у красивой миллиардерши и прославилась на весь мир
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 апреля, для всех знаков зодиака
Путин присвоил звание Герой Труда пятерым россиянам
Установлен организатор шумной вечеринки во дворе жилого комплекса в Подмосковье
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 апреля, для всех знаков зодиака
«Так держать!» — Фадеев похудел за месяц еще на десять килограммов
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 2 мая, для всех знаков зодиака
«Вторая по красоте после Джоли»: Бледанс показала себя 25 лет назад
Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
Матери двух братьев, упавших вечером 2 мая с 11 этажа одного из домов на улице Талалихина в Москве, потребовалась экстренная помощь медиков. Как стало известно 5-tv.ru, испытавшей колоссальный стресс женщине вызвали скорую помощь. Прибывшие медики оказали ей необходимый комплекс процедур. Госпитализация не потребовалась.
В настоящее время в причинах трагедии разбирается Следственный комитет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
«По данным следствия, 2 мая 2020 года рядом с жилым домом в Таганском районе Москвы обнаружены тела двух мальчиков с травмами, характерными при падении с высоты. Установлено, что в квартире дети находились не одни», — сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.
Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее 5-tv.ru сообщал подробности гибели двух малолетних братьев, упавших с 11-го этажа в Москве.
Читайте также
76%
-0.96 79.12
-0.93
Нашли ошибку?