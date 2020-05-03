Матери упавших с 11 этажа в Москве братьев потребовалась помощь медиков

Матери двух братьев, упавших вечером 2 мая с 11 этажа одного из домов на улице Талалихина в Москве, потребовалась экстренная помощь медиков. Как стало известно 5-tv.ru, испытавшей колоссальный стресс женщине вызвали скорую помощь. Прибывшие медики оказали ей необходимый комплекс процедур. Госпитализация не потребовалась.

В настоящее время в причинах трагедии разбирается Следственный комитет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

«По данным следствия, 2 мая 2020 года рядом с жилым домом в Таганском районе Москвы обнаружены тела двух мальчиков с травмами, характерными при падении с высоты. Установлено, что в квартире дети находились не одни», — сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал подробности гибели двух малолетних братьев, упавших с 11-го этажа в Москве.