«До сих пор, как во сне!» — жена Эммануила Виторгана посвятила проникновенный пост маленьким дочкам
58-летняя Ирина Млодик сопроводила публикацию невероятно трогательными кадрами с малышками.
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Фото, видео: Instagram @emmanuil_vitorgan
Супруга российского актера Эммануила Виторгана 58-летняя Ирина Млодик поделилась с фанатами фото и видео со своими дочками — Этель и Кларой. Знаменитость опубликовала в Instagram проникновенный пост, в котором рассказала, как счастлива иметь детей.
«Никогда ни о чем в жизни не мечтала, только об одном — иметь детей… Причем девочку, а тут две… До сих пор, как во сне! А сбылась ли ваша мечта? Если нет, не отчаивайтесь! Все получится!» — написала Млодик в микроблоге.
Подписчики осыпали маленьких дочек Ирины Млодик и Эммануила Виторгана множеством комплиментов. Некоторые также отметили сходство малышек с их мамой.
«Такие милые детки, на маму похожи»;
«Куколки»;
«Принцессы»;
«Замечательные у вас доченьки», — написали фолловеры.
80-летний Эммануил Виторган и 58-летняя Ирина Млодик сыграли свадьбу в 2003 году. У супругов две дочки от суррогатных матерей — двухлетняя Этель и девятимесячная Клара. У актера есть еще двое детей от других отношений — совсем взрослые Максим Виторган и Ксения Румянцева.
Ранее 5-tv.ru писал, что Эммануил Виторган восхитился талантами дочери Этель.
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