Супруга российского актера Эммануила Виторгана 58-летняя Ирина Млодик поделилась с фанатами фото и видео со своими дочками — Этель и Кларой. Знаменитость опубликовала в Instagram проникновенный пост, в котором рассказала, как счастлива иметь детей.

«Никогда ни о чем в жизни не мечтала, только об одном — иметь детей… Причем девочку, а тут две… До сих пор, как во сне! А сбылась ли ваша мечта? Если нет, не отчаивайтесь! Все получится!» — написала Млодик в микроблоге.

Instagram @emmanuil_vitorgan

Подписчики осыпали маленьких дочек Ирины Млодик и Эммануила Виторгана множеством комплиментов. Некоторые также отметили сходство малышек с их мамой.

«Такие милые детки, на маму похожи»;

«Куколки»;

«Принцессы»;

«Замечательные у вас доченьки», — написали фолловеры.

80-летний Эммануил Виторган и 58-летняя Ирина Млодик сыграли свадьбу в 2003 году. У супругов две дочки от суррогатных матерей — двухлетняя Этель и девятимесячная Клара. У актера есть еще двое детей от других отношений — совсем взрослые Максим Виторган и Ксения Румянцева.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эммануил Виторган восхитился талантами дочери Этель.