Общее число жертв заболевания коронавирусом в российской столице на 3 мая достигло 764 человек.

За сутки в Москве умерли еще 35 пациентов с COVID-19

Фото: ТАСС / Сорокин Донат

Тема:
Эпидемия коронавируса

За сутки в Москве умерли еще 35 пациентов с COVID-19. Общее число жертв заболевания коронавирусом в российской столице на 3 мая достигло 764 человек.

«Скончались 35 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сообщили в оперштабе.

Режим самоизоляции в Москве и Московской области продлен до 11 мая.

В свою очередь,  глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что введенные в России ограничения на фоне борьбы с распространением коронавируса могут быть ослаблены после 12 мая при условии, что население будет соблюдать режим самоизоляции в течение начавшихся майских праздников. 

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Тема:
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