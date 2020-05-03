За сутки в Москве умерли еще 35 пациентов с COVID-19
Общее число жертв заболевания коронавирусом в российской столице на 3 мая достигло 764 человек.
Фото: ТАСС / Сорокин Донат
За сутки в Москве умерли еще 35 пациентов с COVID-19. Общее число жертв заболевания коронавирусом в российской столице на 3 мая достигло 764 человек.
«Скончались 35 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сообщили в оперштабе.
Режим самоизоляции в Москве и Московской области продлен до 11 мая.
В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что введенные в России ограничения на фоне борьбы с распространением коронавируса могут быть ослаблены после 12 мая при условии, что население будет соблюдать режим самоизоляции в течение начавшихся майских праздников.
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