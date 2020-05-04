Пожар вспыхнул на территории «Завода турбинных лопаток» в Петербурге
Возгорание произошло в металло-прокаточном цехе. По предварительным данным, полыхает технологическая установка.
Фото: ТАСС / Наиль Фаттахов, 5-tv.ru
На территории «Завода турбинных лопаток» в Невском районе Санкт-Петербурга вспыхнул серьезный пожар. Как стало известно 5-tv.ru, загорелась технологическая установка в металло-прокатном цехе. По предварительным данным, площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Предположительно, под установкой находилась маслокамера.
На месте происшествия работают пожарные. Всего к ликвидации возгорания привлечено 29 человек, восемь единиц техники, в том числе от МЧС — 24 человека, шесть единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.
ОАО «Завод турбинных лопаток» — крупнейшее в России энергомашиностроительное предприятие по производству турбинных лопаток для паровых и газовых турбин. Является филиалом ОАО «Силовые машины».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что горящий склад с подсолнечным маслом частично обрушился под Подольском.
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