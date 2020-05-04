Возгорание произошло в металло-прокаточном цехе. По предварительным данным, полыхает технологическая установка.

Пожар вспыхнул на территории «Завода турбинных лопаток» в Петербурге

Фото: ТАСС / Наиль Фаттахов, 5-tv.ru

На территории «Завода турбинных лопаток» в Невском районе Санкт-Петербурга вспыхнул серьезный пожар. Как стало известно 5-tv.ru, загорелась технологическая установка в металло-прокатном цехе. По предварительным данным, площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Предположительно, под установкой находилась маслокамера.

На месте происшествия работают пожарные. Всего к ликвидации возгорания привлечено 29 человек, восемь единиц техники, в том числе от МЧС — 24 человека, шесть единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.

ОАО «Завод турбинных лопаток» — крупнейшее в России энергомашиностроительное предприятие по производству турбинных лопаток для паровых и газовых турбин. Является филиалом ОАО «Силовые машины».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что горящий склад с подсолнечным маслом частично обрушился под Подольском.

Читайте также

+11° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
72.73
-0.96 79.12
-0.93
ТОП-5 знаков зодиака, перед которыми распахиваются любые двери

Последние новости

13:14
Надежде Бабкиной прописали антидепрессанты после лечения от COVID-19
13:06
Пожар вспыхнул на территории «Завода турбинных лопаток» в Петербурге
12:58
Фото Олега Табакова использовали в рекламе надгробных памятников в Прикамье
12:49
Видео репетиции воздушной части парада ко Дню Победы в Москве
12:32
Попова назвала невозможным прекращение распространения коронавируса
12:21
«Все в одну кашу свалено»: Жорин высмеял экс-юриста Шукшиной за жалобу на Алибасова

Сейчас читают

ТОП-5 знаков зодиака, перед которыми распахиваются любые двери
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 мая, для всех знаков зодиака
Врач-гериатр дал три важных совета пожилым людям в самоизоляции

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок