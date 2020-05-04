Пожар вспыхнул на территории «Завода турбинных лопаток» в Петербурге

На территории «Завода турбинных лопаток» в Невском районе Санкт-Петербурга вспыхнул серьезный пожар. Как стало известно 5-tv.ru, загорелась технологическая установка в металло-прокатном цехе. По предварительным данным, площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Предположительно, под установкой находилась маслокамера.

На месте происшествия работают пожарные. Всего к ликвидации возгорания привлечено 29 человек, восемь единиц техники, в том числе от МЧС — 24 человека, шесть единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.

ОАО «Завод турбинных лопаток» — крупнейшее в России энергомашиностроительное предприятие по производству турбинных лопаток для паровых и газовых турбин. Является филиалом ОАО «Силовые машины».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что горящий склад с подсолнечным маслом частично обрушился под Подольском.