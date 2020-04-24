Татьяна Буланова выписалась из больницы и выйдет в прямой эфир в Instagram
Певица в условиях самоизоляции из-за коронавируса рассматривает возможность проведения онлайн-концертов.
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Фото, видео: Instagram @artem_anchukov, 5-tv.ru
Близкий друг Татьяны Булановой актер Артем Анчуков в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал, что певица решила сделать сюрприз подписчикам и 25 апреля выйдет в прямой эфир в Instagram.
В 22.00 по московскому времени исполнительница знаменитой «Не плачь!» ответит на многочисленные вопросы пользователей. В трансляции пообещал принять участие и сам Артем Анчуков. Друг артистки добавил, что в настоящее время Татьяна Буланова в условиях самоизоляции из-за коронавируса рассматривает возможность проведения онлайн-концертов.
Сегодня, 24 апреля, певица выписалась из больницы и находится дома в прекрасном настроении.
«Очень хорошо себя чувствует, передает всем огромный-огромный привет! Больше недели, так получилось, она провела в одном из лучших медицинских центров — центре имени Алмазова», — сказал актер.
Артем Анчуков отметил, что Татьяна Буланова своевременно обратилась к медикам, и поэтому серьезных проблем со здоровьем удалось избежать. Друг знаменитости признался, что певица в условиях распространения инфекции скучает по друзьям и поклонникам. Все встречи и личное общение артистка отложила до лучших времен.
Татьяна Буланова была госпитализирована 11 апреля. Звезду отвезли в одну из клиник в Петербурге с подозрением на инсульт.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что представитель Булановой назвал возможную дату ее выписки из больницы
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