Филипп Киркоров и его «детки-конфетки» сдали анализы на коронавирус

Народный артист РФ Филипп Киркоров вместе с членами своей семьи сдал анализы на коронавирус. Певец разместил в Instagram видео, на котором врач в защитном костюме и медицинской маске берет у него мазок из носоглотки и ротовой полости.

Затем 53-летний артист позвал присоединиться к процедуре своих детей — девятилетнюю Аллу-Викторию и восьмилетнего Мартина-Кристина.

«Детки-конфетки», пошли на анализ», — пригласил их отец семейства.

Они, в свою очередь, со свойственной их возрасту непосредственностью, также сдали тесты.

К процедуре присоединился и отец певца Бедрос Киркоров.

«Главное, чтобы результат был хороший», — резюмировал король отечественной поп-музыки.

Поклонники единодушно пожелали звездному семейству крепкого здоровья.

Ранее Филипп Киркоров рассказал, что не боится смерти от COVID-19, так как, по его словам, долгую жизнь ему незадолго до своей кончины напророчила болгарская провидица Ванга.

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