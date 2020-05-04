Филипп Киркоров и его «детки-конфетки» сдали анализы на коронавирус
Король отечественной поп-музыки надеется на хороший итог процедуры.
Закрыть
Смотрите также:
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 апреля, для всех знаков зодиака
Каким будет курс доллара к концу 2020 года? Прогноз Сбербанка
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 апреля, для всех знаков зодиака
Путин присвоил звание Герой Труда пятерым россиянам
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 4 мая, для всех знаков зодиака
Стас Михайлов с женой романтично станцевали под песню Киркорова — видео
Врач-гериатр дал три важных совета пожилым людям в самоизоляции
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 апреля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @fkirkorov
Народный артист РФ Филипп Киркоров вместе с членами своей семьи сдал анализы на коронавирус. Певец разместил в Instagram видео, на котором врач в защитном костюме и медицинской маске берет у него мазок из носоглотки и ротовой полости.
Затем 53-летний артист позвал присоединиться к процедуре своих детей — девятилетнюю Аллу-Викторию и восьмилетнего Мартина-Кристина.
«Детки-конфетки», пошли на анализ», — пригласил их отец семейства.
Они, в свою очередь, со свойственной их возрасту непосредственностью, также сдали тесты.
К процедуре присоединился и отец певца Бедрос Киркоров.
«Главное, чтобы результат был хороший», — резюмировал король отечественной поп-музыки.
Поклонники единодушно пожелали звездному семейству крепкого здоровья.
Ранее Филипп Киркоров рассказал, что не боится смерти от COVID-19, так как, по его словам, долгую жизнь ему незадолго до своей кончины напророчила болгарская провидица Ванга.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 4 мая
- Нужно ли делать плановые прививки детям во время пандемии коронавируса
- 4 мая
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 4 мая
- 4 мая
- Заболевания и смертность от COVID-19 напрямую связаны с нарушением самоизоляции
- 4 мая
- Когда закончится самоизоляция — узнаем у Путина
- 4 мая
- «Вы — герои нашего времени»: фанаты «Спартака» поддержали врачей на пустом стадионе
- 4 мая
- 58 идей, чем заняться в самоизоляции
- 4 мая
- Коронавирус подозревают у стюарда самолета из Китая, вылетевшего в Москву
- 4 мая
- В России за сутки вылечились от коронавируса 1 456 человек
- 4 мая
- Тест на COVID-19 у председателя Заксобрания Ленобласти показал положительный результат
- 4 мая
- В России за сутки выявлено 10 581 новых случаев инфицирования COVID-19
Читайте также
66%
-0.96 79.12
-0.93
Нашли ошибку?