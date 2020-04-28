«Я вспомнил слова Ванги»: Киркоров рассказал, почему ему не суждено умереть от коронавируса
Болгарская прорицательница общалась с певцом незадолго до своей смерти.
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Филипп Киркоров рассказал, почему не боится смерти от COVID-19. Певец утверждает, что долгую жизнь ему незадолго до своей кончины напророчила болгарская провидица Ванга.
«Я вспомнил слова Ванги о том, что жизнь у меня долгая и этот коронавирус — не моя судьба», — заявил король отечественной поп-музыки.
По словам Филиппа Киркорова, вынужденные съемки музыкального шоу, в которых он принимал участие уже во время пандемии коронавируса, стали для него на стоящей «игрой в рулетку». Музыкант рассказал, что на площадке всем приходилось ходить в перчатках и масках. Однако это не гарантировало артистам и съемочной группе полную безопасность.
«Каждая съемка шла почти девять часов. Волей-неволей про что-то забываешь, что-то трогаешь, еду приносят. Поди знай, как вымыли стаканы, откуда привезли пиццу во время перерыва… Но волков бояться — в лес не ходить», — цитирует исполнителя МК.RU.
Певец утверждает, что единственные, за кого он волнуется по-настоящему — это его отец 87-летний Бедрос Киркоров и дети: восьмилетняя Алла-Виктория и семилетний Мартин.
Ранее 5-tv.ru писал, что Филипп Киркоров считает себя причастным к появлению коронавируса.
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