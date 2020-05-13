Тренер по сквошу Дмитрий Иванов выложил в сеть видео, на котором коротает вечер в самоизоляции с возлюбленной и детьми.

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Фото, видео: Instagram @ivanovsport

Бывший муж Лолиты Милявской Дмитрий Иванов, буквально несколько дней назад получивший документ об официальном расторжении брака, показал, как коротает время в самоизоляции с новой семьей. Тренер по сквошу, прославившийся благодаря звездной супруге и скандальному разводу, выложил на своей странице в Instagram видео, на котором он, его дочь от первого брака Настя, новая возлюбленная Ольга Кулиева и ее дочь от предыдущих отношений играют в настольные игры, сидя за столом на кухне.

«Новые увлечения на самоизоляции не дадут вам соскучиться — это факт! Понадобится: бокал красного, чай, разные вкусности, настольные игры и веселая компания (ваша семья)!» — подписал ролик Иванов.

Как отмечает интернет-портал «7Дней.ру», отношения Дмитрия с Ольгой Кулиевой начались еще год назад, когда он еще официально числился пятым мужем певицы Лолиты, в 2019 году стало известно о разводе супругов после девяти лет брака. Судебный процесс занял несколько месяцев и сопровождался скандалами. Так, осенью в интернет попала интимная переписка Иванова с Кулиевой, которую, как утверждала Лолита, она нашла в своем компьютере.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, 30 апреля адвокат Милявской Сергей Жорин подтвердил, что певице удалось, наконец, оформить развод с пятым супругом, в честь чего она сразу же открыла шампанское.

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