Два человека погибли под колесами фуры в Смоленской области

Два человека погибли, еще один пострадал в двойной аварии на автодороге «Москва-Минск» в Вяземском районе Смоленской области. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что два пешехода попали под колеса фуры «MAN». Они скончались. На помощь им бежала женщина, которая также была сбита проезжающей мимо машиной. Ее госпитализировали. Ситуацию прокомментировала начальник пресс-службы УМВД по Смоленской области Наталия Гуреева.

«Двойное ДТП произошло на 229 км трассы „Москва-Минск“. По предварительным данным, водитель „Газели“ остановился на обочине, из него на улицу вышли два пассажира, спустя несколько минут их сбил грузовик „MAN“, оба мужчины скончались на месте», — сообщила представитель правоохранительных органов.

Очевидец страшной аварии, проезжавшая мимо 52-летняя женщина, вышла из своего автомобиля марки Chery, чтобы оказать пострадавшим помощь. Однако была сбита другим транспортным средством. Она доставлена в реанимационное отделение в тяжелом состоянии.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники полиции. Им предстоит определить причину и виновников двойного ДТП. Личность погибших пешеходов устанавливается.

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