В Петербург прибыли вывозные рейсы из США и Вьетнама

У многих россиян, вынужденно задержавшихся за границей из-за эпидемии COVID-19, были просрочены визы.

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Фото, видео: ТАСС / Демьянчук Александр, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

В Петербург прибыли сразу два рейса с нашими соотечественниками, застрявшими за границей из-за коронавируса.

У многих туристов, прилетевших из Вьетнама, уже были просрочены визы. Но дипломаты смогли договориться, чтобы людей не штрафовали.

Еще один борт прилетел из Лос-Анджелеса. Все пассажиры, прибывшие в Пулково, сдали тесты на COVID-19 и будут обязаны соблюдать двухнедельный карантин — дома или в предоставленной властями обсервации. В правительстве Северной столицы напоминают, что за нарушении карантина предусмотрен штраф до 40 тысяч рублей.

За последний месяц в Санкт-Петербург вернулись более тысячи россиян, которые в момент начала эпидемии находились за границей.

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