Успех в мае напрямую зависит от правильно прожитого Полнолуния. Астрологи предупреждают: в этот день наружу из подсознания вылезет весь негатив.

Безумная Луна: чего ждать от самого опасного полнолуния в году?

Фото: www.globallookpress.com /Lilly

Одновременно опасное и впечатляющее явление Полнолуние в Скорпионе человечество сможет наблюдать 7 мая. Астрологи прозвали его «Безумной Луной». И неслучайно, ведь в этот день события развиваются с невероятной скоростью, а во главу всего становится подсознание.

Что произойдет в Полнолуние

Скорпион — один из самых загадочных и таинственных знаков зодиака. Астрологи уверены, что во время «Безумной луны» на поверхность «вылезает» все самое темное в наших душах — непрощенные обиды, подавленные эмоции и желания, а также упрятанные в подсознание глубинные страхи. Этот личный «ящик Пандоры» при открытии может спровоцировать индивида на неадекватное поведение и деструктивные поступки.

Однако помните, что у любой медали есть обратная сторона. Столкнувшись один на один с собственным негативом, вы сможете провести анализ пережитого, вынести некий урок и, в итоге, начисто переписать сценарий вашей жизни. Об этом пишет Еaomedia.ru.

Что нужно делать в Полнолуние

Самое главное сейчас сосредоточиться на собственном «я». Посвятите время медитации, сделайте запись в личный дневник, проведите внутреннюю «инвентаризацию». Избавление от барьеров подарит вам шанс на реальный успех.

В этот день необходимо отказаться от необязательных покупок, крупных инвестиций и прочих трат. Сохраните деньги сегодня — приумножите богатство в ближайшем будущем.

Что категорически нельзя делать в Полнолуние

7 мая Луна будет требовать от каждого по максимуму. Не стоит проводить время, лежа на диване. Начав какое-либо дело сегодня — обязательно доведите его до конца. Действует принцип — кто не работает, тот не ест.

Избегайте стрессовых ситуаций, не вступайте в конфликты и не выясняйте отношения. Все это грозит не только моральным упадком сил на ближайший месяц, но и серьезными проблемами со здоровьем. Не торопитесь принимать глобальные, серьезные решения. Отложите важные встречи и переговоры на другое время.

Ранее 5-tv.ru писал, чем грозит изменение лунных узлов с 4 по 10 мая.

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