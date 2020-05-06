Шашлычная самоизоляция: майские праздники вывели россиян на улицы

Почти половина россиян, соблюдающих режим самоизоляции, хотят как можно быстрее вернуться на работу. Об этом говорят данные соцопроса.

И только 11 процентов предпочли бы сначала сделать тест на наличие антител к коронавирусу и уже потом выходить, что называется, «в люди».

Но как показали майские праздники — для многих введенные меры вовсе не ограничения, а развлечения. Линар Гинатулин подробнее.

«Мы не нарушаем, мы дома! Это наш дом!»

Рев моторов, танцы, кальяны и алкоголь. Сотни любителей дрифта в Петербурге не смогли усидеть дома и теплым майским вечером устроили масштабную вечеринку.

«Мы не нарушаем! Это же самоизоляция. Захотел — сидишь дома, не захотел — не сидишь. В чем проблема?»

Рядом со стадионом «Газпром Арена», одновременно находились несколько сотен автолюбителей. Про маски, перчатки и безопасную дистанцию, естественно никто и не вспомнил.

Теплая погода соблазнила не только автолюбителей. В одном из ресторанов фактически устроили «Октоберфест». Пенный напиток льется рекой, свободных столов почти нет. Но в заведении утверждают: это все — торговля на вынос. Посетителей такое объяснение, по всей видимости, устраивает.

А это и вовсе — самый центр Петербурга. Двое блогеров нарушили не только режим самоизоляции, но и общественный порядок. Мангал ради лайков в соцссетях установили на Сенной площади.

Весельчаков задержала полиция. Им грозит солидный штраф. Благодаря таким, на первый взгляд, безобидным выходкам Петербург, по словам экспертов, входит в первую тройку городов по числу инфецированных коронавирусом.

С первого по четвертое мая суточный индекс самоизоляции в Северной столице еще держался в оранжевой зоне. Но затем опустился ниже «тройки», то есть, больше половины жителей вышли на улицы.

Самый большой процент нарушителей приходится на любителей отдыха на природе. Сотни людей на пляже Дубки в Сестрорецке — гуляют, жарят мясо и общаются. Пренебрегая всеми правилами режима самоизоляции.

«Не боитесь заразиться?»

«Социальную дистанцию не нарушаем. Вон, больше десяти метров. Вы близко не подходите и не заразимся».

Пляж усыпан отдыхающими. А огромный баннер при входе любители солнечных ванн просто игнорируют. Парковки забиты, люди толпами гуляют по берегу, жарят шашлыки. Многие уверенны, что самоизоляцию можно соблюдать и так.

«Не переживаете заразиться? Вы же с ребенком, а здесь много людей»

«Ну, мы самоизоляцию все-таки соблюдаем».

В Челябинской области действует особый противопожарный режим. Но и он не останавливает любителей шашлыков. Сотрудники МЧС вышли в рейд. И долго нарушителей искать не пришлось.

«В духовке сами понимаете вкус не тот»

«Знаете какой штраф за это?»

«30 тысяч вроде».

«От двух до четырех».

«А, ну тогда вообще без проблем».

О последствиях для здоровья нарушители и даже не задумываются. А между тем, специалисты обеспокоены: все эти вылазки на природу могут аукнуться уже в ближайшее время.

«Наша безалаберность и безответственность сейчас приведет к тяжелым последствиям спустя семь-десять дней. И безусловно это повлечет еще большие нагрузки на систему здравоохранения, которая к сожалению не всегда может оказаться быть готовой», — считает главврач клиники, терапевт и хирург Александр Герштанский.

Поэтому одной прогулки в людном месте может быть достаточно, чтобы отправиться в больницу. И даже самоблюдение социальной дистанции в два метра не поможет. Ведь многие инфицированные коронавирусом могут и не подозревать, что являются переносчиками — у них никаких симптомов заболевания нет.

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