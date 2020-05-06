Как артисты разных музыкальных направлений отреагировали на пандемию и самоизоляцию.

«Давай останемся дома»: ТОП-5 песен на тему коронавируса

Фото: picture alliance / SvenSimon

Тема:
Эпидемия коронавируса

Пандемия коронавируса и связанный с ней режим самоизоляции повлияли на весь мир и получили отражение в песнях российских знаменитостей. Находясь дома, артисты не забывают о творчестве и по-своему реагируют на происходящие сегодня события. Некоторые из композиций, написанных на темы вокруг COVID-19, успели стать хитами.

Cream Soda и «Хлеб» — «Плачу на техно»

Первое место в подборке самых популярных клипов о коронавирусе и самоизоляции сегодня удерживает забавное видео группы Cream Soda на песню группы «Хлеб» «Плачу на техно». Ролик набрал 10,9 миллиона просмотров в YouTube. В съемках приняли участие комик Александр Гудков, лидер группы «Хлеб» Денис Кукояка и знаменитый «пухляш» из клипа Little Big для «Евровидения» Дмитрий Красилов.

Ольга Бузова — «Давай останемся дома»

34-летняя Ольга Бузова вместе с возлюбленным Давидом Манукяном сняли романтичный клип в домашней обстановке, призывающий не нарушать режим самоизоляции. Видео стремительно набрало популярность. К началу мая его посмотрели 10,6 миллиона человек. В нем отметились звездные приятели артистки такие, как Ксения Собчак, Александр Ревва, Михаил Галустян, Екатерина Варнава, Сосо Павлиашвили, Андрей Малахов и другие.

Александр Гудков и Иван Ургант — «Самоизоляция»

Третий по числу просмотров, но первый по градусу юмора клип сделали шоумены Александр Гудков и Иван Ургант. Они положили собственные слова на музыку хита 90-х Be My Lover немецкой группы La Bouche. Как и Бузова, ведущие использовали в ролике кадры других звезд российского шоу-бизнеса в домашних условиях. Искрометную работу оценили в Youtube 4,5 миллиона интернет-пользователей.

Alex Sparrow — Let's stay home tonight

Российский актер и певец Алексей Воробьев тоже не обошел вниманием тему соблюдения режима самоизоляции. Под своим сценическим псевдонимом Alex Sparrow он записал трек и видео с похожим названием, что и Бузова, только на английском — Let's stay home tonight («Давай вечером останемся дома»). Его клип, набравший 2,7 миллиона просмотров, представляет собой романтичную, законченную историю, а не нарезку из кадров с другими артистами.

Потап — «Карантин»

Замыкает пятерку рэпер Потап с клипом на трек «Карантин». Эту работу оценили 1,3 миллиона посетителей YouTube. В ролике нет сюжета и других людей в кадре, кроме самого исполнителя. Он поет в пустом зрительском зале о том, что все устали от пребывания дома, но когда-нибудь этот сложный период закончится, и все вернется на круги своя.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезды шоу-бизнеса записали трогательную песню ко Дню работника скорой помощи на музыку и стихи Олега Газманова.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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