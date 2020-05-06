В России за сутки выявлено 10 559 новых случаев инфицирования COVID-19
Всего в стране зарегистрировано 165 929 заболевших коронавирусом. Проведено более 4,6 миллиона тестов.
Фото: ТАСС / Кирилл Кухмарь
В России за сутки выявлено 10 559 новых случаев инфицирования COVID-19 в 82 регионах. Об этом рассказали в Оперативном штабе. Из них 40,9% не имели клинических проявлений болезни. Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в столице — 5858, в Подмосковье — 829, в Петербурге — 312. При этом в оперштабе сообщили, что число регионов, где уже более тысячи инфицированных коронавирусом, достигло 20.
Москва — 5858
Московская область — 829
Санкт-Петербург — 312
Нижегородская область — 272
Республика Дагестан — 181
Мурманская область — 136
Кабардино-Балкарская Республика — 105
Ямало-Ненецкий АО — 105
Республика Татарстан — 102
Калужская область — 98
Саратовская область — 98
Краснодарский край — 97
Республика Северная Осетия — 93
Рязанская область — 84
Ростовская область — 81
Самарская область — 81
Брянская область — 80
Тульская область — 77
Свердловская область — 76
Волгоградская область — 69
Тюменская область — 69
Курская область — 67
Новосибирская область — 63
Тамбовская область — 62
Владимирская область — 57
Орловская область — 57
Республика Мордовия — 54
Республика Ингушетия — 52
Ярославская область — 51
Ленинградская область — 51
Приморский край — 49
Чувашская Республика — 48
Липецкая область — 46
Тверская область — 44
Челябинская область — 44
Республика Бурятия — 43
Красноярский край — 42
Ставропольский край — 40
Оренбургская область — 39
Хабаровский край — 39
Республика Марий Эл — 33
Алтайский край — 33
Пензенская область — 32
Иркутская область — 31
Воронежская область — 30
Чеченская Республика — 30
Республика Калмыкия — 29
Астраханская область — 29
Ульяновская область — 29
Ханты-Мансийский АО — 29
Республика Коми — 28
Пермский край — 25
Архангельская область — 24
Республика Башкортостан — 24
Забайкальский край — 23
Республика Хакасия — 22
Ивановская область — 20
Новгородская область — 18
Калининградская область — 17
Кировская область — 17
Республика Саха (Якутия) — 17
Республика Крым — 17
Белгородская область — 16
Костромская область — 15
Кемеровская область — 14
Томская область — 13
Республика Карелия — 12
Псковская область — 12
Республика Адыгея — 12
Удмуртская Республика — 12
Амурская область — 8
Вологодская область — 6
Омская область — 6
г. Севастополь — 6
Магаданская область — 5
Еврейская АО — 5
Карачаево-Черкесская Республика — 4
Смоленская область — 1
Курганская область — 1
Республика Алтай — 1
Камчатский край — 1
Чукотский АО — 1
Также сообщается о том, что за сутки от COVID-19 скончались 86 человек. Полностью выздоровели за сутки 1 462 пациентов.
Всего в стране зарегистрировано 165 929 заболевших коронавирусом в 85 регионах. За весь период жертвами внеклеточного агента стали 1 537 человек, выздоровели 21 327 человек. Проведено более 4,6 миллиона тестов.
Между тем по данным ТАСС, Россия (165 929 случаев) в среду обошла Германию (154 807 случаев) и заняла пятое место в мире по числу официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Всего в мире за время пандемии COVID-19 было зарегистрировано 3 739 738 инфицированных.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 6 мая
- Шашлычная самоизоляция: майские праздники вывели россиян на улицы
- 6 мая
- Коронавирус может вызвать шизофрению у детей, рожденных от переболевших им матерей
- 6 мая
- В Совфеде предложили освободить ИП от страховых взносов
- 6 мая
- Вашингтон грозится открыть миру правду о появлении коронавируса
- 6 мая
- Европа возвращается к прежней жизни после ограничений из-за COVID-19
- 6 мая
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 6 мая
- 6 мая
- Медсестры перинатального центра в Хабаровске заразились коронавирусом
- 6 мая
- Татьяна Васильева рассказала об обстоятельствах заболевания COVID-19
- 6 мая
- В Петербург прибыли вывозные рейсы из США и Вьетнама
- 6 мая
- Число вылеченных от COVID-19 россиян приближается к 20 тысячам
Читайте также
44%
-0.96 79.12
-0.93
Нашли ошибку?