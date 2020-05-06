В России за сутки выявлено 10 559 новых случаев инфицирования COVID-19 в 82 регионах. Об этом рассказали в Оперативном штабе. Из них 40,9% не имели клинических проявлений болезни. Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в столице — 5858, в Подмосковье — 829, в Петербурге — 312. При этом в оперштабе сообщили, что число регионов, где уже более тысячи инфицированных коронавирусом, достигло 20.

Москва — 5858

Московская область — 829

Санкт-Петербург — 312

Нижегородская область — 272

Республика Дагестан — 181

Мурманская область — 136

Кабардино-Балкарская Республика — 105

Ямало-Ненецкий АО — 105

Республика Татарстан — 102

Калужская область — 98

Саратовская область — 98

Краснодарский край — 97

Республика Северная Осетия — 93

Рязанская область — 84

Ростовская область — 81

Самарская область — 81

Брянская область — 80

Тульская область — 77

Свердловская область — 76

Волгоградская область — 69

Тюменская область — 69

Курская область — 67

Новосибирская область — 63

Тамбовская область — 62

Владимирская область — 57

Орловская область — 57

Республика Мордовия — 54

Республика Ингушетия — 52

Ярославская область — 51

Ленинградская область — 51

Приморский край — 49

Чувашская Республика — 48

Липецкая область — 46

Тверская область — 44

Челябинская область — 44

Республика Бурятия — 43

Красноярский край — 42

Ставропольский край — 40

Оренбургская область — 39

Хабаровский край — 39

Республика Марий Эл — 33

Алтайский край — 33

Пензенская область — 32

Иркутская область — 31

Воронежская область — 30

Чеченская Республика — 30

Республика Калмыкия — 29

Астраханская область — 29

Ульяновская область — 29

Ханты-Мансийский АО — 29

Республика Коми — 28

Пермский край — 25

Архангельская область — 24

Республика Башкортостан — 24

Забайкальский край — 23

Республика Хакасия — 22

Ивановская область — 20

Новгородская область — 18

Калининградская область — 17

Кировская область — 17

Республика Саха (Якутия) — 17

Республика Крым — 17

Белгородская область — 16

Костромская область — 15

Кемеровская область — 14

Томская область — 13

Республика Карелия — 12

Псковская область — 12

Республика Адыгея — 12

Удмуртская Республика — 12

Амурская область — 8

Вологодская область — 6

Омская область — 6

г. Севастополь — 6

Магаданская область — 5

Еврейская АО — 5

Карачаево-Черкесская Республика — 4

Смоленская область — 1

Курганская область — 1

Республика Алтай — 1

Камчатский край — 1

Чукотский АО — 1

Также сообщается о том, что за сутки от COVID-19 скончались 86 человек. Полностью выздоровели за сутки 1 462 пациентов.

Всего в стране зарегистрировано 165 929 заболевших коронавирусом в 85 регионах. За весь период жертвами внеклеточного агента стали 1 537 человек, выздоровели 21 327 человек. Проведено более 4,6 миллиона тестов.

Между тем по данным ТАСС, Россия (165 929 случаев) в среду обошла Германию (154 807 случаев) и заняла пятое место в мире по числу официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Всего в мире за время пандемии COVID-19 было зарегистрировано 3 739 738 инфицированных.

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