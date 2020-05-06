День окончания эпидемии коронавируса в России перенесли в шестой раз

Изначально сингапурские ученые утверждали, что россияне окончательно справятся с COVID-19 к 20 июля.

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Фото, видео: EPA

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Эпидемия коронавируса

Ученые Сингапурского университета технологии и дизайна (SUTD) в шестой раз отодвинули дату окончания эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в России. Об этом сообщает URA.RU.

Согласно новому прогнозу, эпидемия в стране может полностью закончиться 24 августа 2020 года. Несколько дней назад датой ее теоретического окончания в России ученые называли 17 августа.

Ученые внесли корректировки, исходя из данных по инфицированию россиян в первые дни мая. Исследователи сразу предупреждали, что прогнозные даты могут изменяться в любую сторону в зависимости от текущей ситуации. Их математическая модель основана на информации о распространении коронавируса в 131 стране мира.

Как сообщал 5-tv.ru, изначально сингапурские ученые прогнозировали окончание эпидемии коронавируса в России к 20 июля. В отчете говорилось, что страна прошла пик эпидемии 24 апреля.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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