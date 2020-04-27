Исследователи из сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) проанализировали текущую ситуацию с распространением коронавируса в России и пришли к выводу, что этот процесс прервется к июлю 2020 года, пишет ФАН.

Ученые составили поэтапный прогноз, согласно которому ситуация с распространением COVID-19 завершится на 97% к 20 мая, через неделю — уже на 99%, а на 100% ее окончание прогнозируется на 20 июля. При этом в отчете отмечается, что пик эпидемии в РФ был преодолен 24 апреля.

Сингапурские специалисты проанализировали и другие страны. Так, согласно результатам их исследований, в Китае распространение коронавируса завершилось уже 9 апреля. Жителям Германии и Франции — придется ждать до начала августа, Великобритании — до середины этого месяца, а вот в США — до конца лета.

Прогноз был составлен на основе математической SIR-модели, которая учитывает распространения инфекции с учетом динамики по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим.

Однако, авторы исследования призывают не пренебрегать введенными ограничительными мерами, чтобы избежать «чрезмерного оптимизма».

Как передавал 5-tv.ru, по состоянию на 27 апреля, почти 600 россиян вылечились от коронавируса за сутки.

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