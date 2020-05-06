Всего COVID-19, по состоянию на 6 мая, успешно переболели 21 327 граждан РФ.

Почти полторы тысячи россиян вылечились от коронавируса за сутки

Фото: ТАСС / Сергей Карпухин

Тема:
Эпидемия коронавируса

Медики выписали из больниц 1 462 россиянина, госпитализированных ранее с диагнозом коронавирусная инфекция COVID-19. Об этом сообщается на сайте Оперативного штаба по борьбе с болезнью.

«За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 1 462 человека <…> За весь период выписано по выздоровлению 21 327 человек», — сказано в сообщении.

Наибольшее число излечившихся от коронавируса за минувший день зафиксировано в Москве — 588 человек. На втором месте с большим отрывом расположился Санкт-Петербург — 64. За ним идет Брянская область — 56. Ситуация по всем регионам выглядит следующим образом.

Москва — 588

Санкт-Петербург — 64

Брянская область — 56

Курская область — 42

Свердловская область — 37

Липецкая область — 36

Московская область — 35

Хабаровский край — 32

Республика Дагестан — 31

Тульская область — 30

Тюменская область –29

Ярославская область — 27

Саратовская область — 27

Краснодарский край — 24

Нижегородская область — 24

Ростовская область — 21

Калининградская область — 20

Республика Мордовия –19

Республика Татарстан — 19

Челябинская область — 15

Тверская область — 14

Республика Марий Эл — 14

Новгородская область — 13

Кировская область — 13

Ставропольский край — 12

Республика Чувашия — 12

Псковская область — 11

Ханты-Мансийский АО –11

Кабардино-Балкарская Республика — 11

Чеченская Республика — 10

Калужская область — 9

Тамбовская область — 9

Воронежская область — 8

Ленинградская область — 8

Республика Ингушетия — 8

Самарская область — 8

Республика Бурятия — 8

Мурманская область — 7

Приморский край — 7

Пензенская область — 6

Ямало-Ненецкий автономный округ — 6

Вологодская область — 5

Новосибирская область — 5

Астраханская область — 5

Томская область — 5

Забайкальский край — 5

Еврейская автономная область — 5

Республика Башкортостан — 4

Орловская область — 4

Смоленская область — 4

Карачаево-Черкесская Республика — 4

Костромская область — 4

Камчатский край — 4

Республика Хакасия — 3

Ивановская область — 3

Удмуртская Республика –3

Курганская область — 3

Архангельская область — 3

Республика Саха (Якутия) — 2

Иркутская область — 2

Амурская область — 2

Республика Калмыкия — 1

Республика Крым — 1

Республика Алтай –1

Алтайский край — 1

Кемеровская область — 1

Омская область — 1

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за минувшие сутки в России выявили 10 559 новых случаев инфицирования COVID-19. Всего в стране, по данным на 6 мая, зарегистрировано 165 929 заболевших коронавирусом.

Полезная информация:

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стопкоронавирус.рф

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Тема:
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