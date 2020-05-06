Почти полторы тысячи россиян вылечились от коронавируса за сутки
Всего COVID-19, по состоянию на 6 мая, успешно переболели 21 327 граждан РФ.
Фото: ТАСС / Сергей Карпухин
Медики выписали из больниц 1 462 россиянина, госпитализированных ранее с диагнозом коронавирусная инфекция COVID-19. Об этом сообщается на сайте Оперативного штаба по борьбе с болезнью.
«За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 1 462 человека <…> За весь период выписано по выздоровлению 21 327 человек», — сказано в сообщении.
Наибольшее число излечившихся от коронавируса за минувший день зафиксировано в Москве — 588 человек. На втором месте с большим отрывом расположился Санкт-Петербург — 64. За ним идет Брянская область — 56. Ситуация по всем регионам выглядит следующим образом.
Москва — 588
Санкт-Петербург — 64
Брянская область — 56
Курская область — 42
Свердловская область — 37
Липецкая область — 36
Московская область — 35
Хабаровский край — 32
Республика Дагестан — 31
Тульская область — 30
Тюменская область –29
Ярославская область — 27
Саратовская область — 27
Краснодарский край — 24
Нижегородская область — 24
Ростовская область — 21
Калининградская область — 20
Республика Мордовия –19
Республика Татарстан — 19
Челябинская область — 15
Тверская область — 14
Республика Марий Эл — 14
Новгородская область — 13
Кировская область — 13
Ставропольский край — 12
Республика Чувашия — 12
Псковская область — 11
Ханты-Мансийский АО –11
Кабардино-Балкарская Республика — 11
Чеченская Республика — 10
Калужская область — 9
Тамбовская область — 9
Воронежская область — 8
Ленинградская область — 8
Республика Ингушетия — 8
Самарская область — 8
Республика Бурятия — 8
Мурманская область — 7
Приморский край — 7
Пензенская область — 6
Ямало-Ненецкий автономный округ — 6
Вологодская область — 5
Новосибирская область — 5
Астраханская область — 5
Томская область — 5
Забайкальский край — 5
Еврейская автономная область — 5
Республика Башкортостан — 4
Орловская область — 4
Смоленская область — 4
Карачаево-Черкесская Республика — 4
Костромская область — 4
Камчатский край — 4
Республика Хакасия — 3
Ивановская область — 3
Удмуртская Республика –3
Курганская область — 3
Архангельская область — 3
Республика Саха (Якутия) — 2
Иркутская область — 2
Амурская область — 2
Республика Калмыкия — 1
Республика Крым — 1
Республика Алтай –1
Алтайский край — 1
Кемеровская область — 1
Омская область — 1
Ранее 5-tv.ru сообщал, что за минувшие сутки в России выявили 10 559 новых случаев инфицирования COVID-19. Всего в стране, по данным на 6 мая, зарегистрировано 165 929 заболевших коронавирусом.
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