Путин обсудит рекомендации по снятию режима самоизоляции 6 мая
План поэтапной отмены ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса, разработали в правительстве и Роспотребнадзоре.
Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президент РФ Владимир Путин обсудит рекомендации по постепенному снятию режима самоизоляции на рабочем совещании 6 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«На 6 мая у президента запланировано совещание по вопросам реализации ранее принятых решений, где также будут заслушаны рекомендации», — цитирует ФАН представителя Кремля.
Рекомендации по постепенной отмене ограничений должны были разработать правительство и Роспотребнадзор. Во время совещания они доложат о проделанной работе, а также поддержке экономики и специальном страховании врачей и медперсонала в связи с распространением COVID-19.
Как сообщал 5-tv.ru, во время совещания с губернаторами 28 апреля Владимир Путин поручил правительству подготовить план снятия ограничений по коронавирусу к 5 мая. Он отмечал, что нельзя отменить их все одномоментно, однако регионы должны быть готовы начать это постепенно делать с 12 мая.
На том же совещании президент продлил режим нерабочих дней. В связи с распространением коронавируса 6, 7 и 8 мая в России были объявлены выходными днями. С учетом майских праздников, период отдыха продлится до 11 мая.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 6 мая
- У актера Петра Красилова заподозрили коронавирус
- 6 мая
- Испанский ученый объяснил почему мужчины чаще умирают от COVID-19
- 6 мая
- В Минздраве раскрыли первые итоги испытаний российских вакцин от коронавируса
- 6 мая
- В Минздраве рассказали, сколько россиян болеют коронавирусом и сколько есть коек
- 6 мая
- В Tinder появится функция видеочатов
- 6 мая
- ЕГЭ могут перенести на конец лета из-за пандемии коронавируса
- 6 мая
- Эпидемия пойдет на спад? Вирусолог спрогнозировал ситуацию с COVID-19 при теплой погоде
- 6 мая
- Почти полторы тысячи россиян вылечились от коронавируса за сутки
- 6 мая
- День окончания эпидемии коронавируса в России перенесли в шестой раз
- 6 мая
- Цены на авиабилеты в мире подорожают вдвое
Читайте также
27%
-0.96 79.12
-0.93
Нашли ошибку?