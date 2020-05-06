Путин обсудит рекомендации по снятию режима самоизоляции 6 мая

Президент РФ Владимир Путин обсудит рекомендации по постепенному снятию режима самоизоляции на рабочем совещании 6 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«На 6 мая у президента запланировано совещание по вопросам реализации ранее принятых решений, где также будут заслушаны рекомендации», — цитирует ФАН представителя Кремля.

Рекомендации по постепенной отмене ограничений должны были разработать правительство и Роспотребнадзор. Во время совещания они доложат о проделанной работе, а также поддержке экономики и специальном страховании врачей и медперсонала в связи с распространением COVID-19.

Как сообщал 5-tv.ru, во время совещания с губернаторами 28 апреля Владимир Путин поручил правительству подготовить план снятия ограничений по коронавирусу к 5 мая. Он отмечал, что нельзя отменить их все одномоментно, однако регионы должны быть готовы начать это постепенно делать с 12 мая.

На том же совещании президент продлил режим нерабочих дней. В связи с распространением коронавируса 6, 7 и 8 мая в России были объявлены выходными днями. С учетом майских праздников, период отдыха продлится до 11 мая.

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