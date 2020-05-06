Луна сводит с ума? Астролог рассказала об опасности коварного полнолуния в ночь на 7 мая
Специалист в области астрологии предупредила о рисках, которые сулит Луна в Скорпионе.
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Фото, видео: DPA / Patrick Pleul
Грядущее полнолуние в новь на 7 мая несет опасность для представителей большинства знаков зодиака. Об этом в интервью 5-tv.ru рассказала астролог Марина Мещерская.
«Именно на это полнолуние я хотела бы обратить особое внимание. Луна, которая отвечает за эмоции, будет находиться в оппозиции Солнца, в Скорпионе — не самый спокойный, добрый и милый знак зодиака. Опасно это будет тем, что все наши панические атаки, переживания и депрессии могут вылезти наружу», — отметила специалист.
По ее словам, в этот период человеку свойственно вести себя наиболее эмоционально, пребывать в возбужденном состоянии. В особенно это касается самих Скорпионов. Астролог призвала их быть предельно внимательными, постараться сдерживать эмоции и немного подождать с намерениями перевернуть мир. В противном случае эти начинания могут обернуться против Скорпионов.
Столь же внимательно следует отнестись к себе в этот период Тельцам, Львам и Водолеям. Этим знакам нужно всеми силами сохранять спокойствие. Кроме того, нелегко приходится Овнам, поскольку «черная Луна» пока находится в этом знаке. Овны переживают депрессивную ситуацию, но скоро кризис для них закончится.
Бороться с негативом Мещерская рекомендует через собственные мечты.
«Луна будет находиться в прекрасном аспекте к Нептуну. Он отвечает за наши мечты, добрые и прекрасные желания. Как только начнет накрывать плохое настроение, помечтайте, выдохните», — посоветовала она.
Лучше всех полнолуние перенесут Девы, Козероги, Рыбы и Раки. На них положение небесного светила не отразится.
Ранее 5-tv.ru писал, чего ждать от самого опасного полнолуния в году.
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