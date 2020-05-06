Коронавирус обнаружен у министра культура России Ольги Любимовой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря министра Анны Усачевой. Глава Минкультуры сдала тест, результат которого оказался положительным. Сейчас Ольга Любимова работает удаленно. Подробности уточняются.

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