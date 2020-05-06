Мертвого младенца в мусорном баке нашли в центре Петербурга (18+)
Тело обнаружили местные жители на Курляндской улице.
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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Александра Мудрац, 5-tv.ru
Тело младенца нашли в мусорном баке в центре Петербурга. Как стало известно 5-tv.ru, страшную находку обнаружили местные жители на Курляндской улице.
В Следственном комитете сообщили, что по факту происшествия уже проводится проверка. На месте работают сотрудники полиции, они ведут опрос жильцов окрестных домов.
По словам очевидцев, тело ребенка появилось на помойке в промежутке между шестью и восемью часами утра. Предположительно, его могла принести женщина в ярком жилете работника ЖКХ. Есть также версия, что к этому моменту малыш был уже мертв.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что мать восьмилетнего ребенка рассказала о причинах его нападения на отца с ножом.
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