Белорусский МИД лишил аккредитации российских журналистов

Решение было принято после выхода на одном из федеральных каналов сюжета о ситуации с коронавирусом в Белоруссии.

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Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий, /Геодакян Артем, /Федосенко Наталия

Белорусский МИД лишил аккредитации журналиста и оператора одного из российских федеральных телеканалов. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз. Причину такого решения он не уточнил, сообщив лишь, что оно было принято на основании закона о СМИ.

«Соответствующая комиссия МИД приняла такое решение сегодня», — цитирует агентство представителя дипведомства.

Между тем телеканал «Беларусь-1» сообщил, что российские журналисты были лишены аккредитации из-за сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что партнер президента Белоруссии Александра Лукашенко по хоккейной команде попал в больницу с коронавирусом. Пресс-секретарь Лукашенко тогда заявила, что глава республики не собирается сдавать тест на COVID-19 и не намерен самоизолироваться. В Белоруссии не объявлен карантин, а на 9 мая в Минске назначен парад в честь 75-летия Победы.

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