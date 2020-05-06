Лукашенко рассказал Путину о подготовке к параду в честь 75-летия Победы в ВОВ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в телефонном разговоре своему российскому коллеге Владимиру Путину о подготовке к параду в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Стороны также затронули некоторые вопросы взаимодействия в рамках Союзного государства.

Отдельно лидеры обсудили ситуацию с распространением коронавируса. Путин и Лукашенко договорились подробно информировать друг друга о принимаемых мерах по борьбе с инфекцией. Президент Белоруссии передал пожелания скорейшего выздоровления премьеру Михаилу Мишустину.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заразившийся новым типом коронавируса, чувствует себя нормально и проходит лечение в одном из государственных медицинских учреждений под присмотром врачей.