Лукашенко рассказал Путину о подготовке к параду в честь 75-летия Победы в ВОВ
Кроме того стороны в телефонном разговоре договорились подробно сообщать друг другу о принимаемых мерах в борьбе с коронавирусной инфекцией.
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Фото, видео: ТАСС / Дружинин Алексей; 5-tv.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в телефонном разговоре своему российскому коллеге Владимиру Путину о подготовке к параду в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
Стороны также затронули некоторые вопросы взаимодействия в рамках Союзного государства.
Отдельно лидеры обсудили ситуацию с распространением коронавируса. Путин и Лукашенко договорились подробно информировать друг друга о принимаемых мерах по борьбе с инфекцией. Президент Белоруссии передал пожелания скорейшего выздоровления премьеру Михаилу Мишустину.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заразившийся новым типом коронавируса, чувствует себя нормально и проходит лечение в одном из государственных медицинских учреждений под присмотром врачей.
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