Лукашенко рассказал Путину о подготовке к параду в честь 75-летия Победы в ВОВ

Кроме того стороны в телефонном разговоре договорились подробно сообщать друг другу о принимаемых мерах в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Дружинин Алексей; 5-tv.ru

Тема:
День Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в телефонном разговоре своему российскому коллеге Владимиру Путину о подготовке к параду в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Стороны также затронули некоторые вопросы взаимодействия в рамках Союзного государства.

Отдельно лидеры обсудили ситуацию с распространением коронавируса. Путин и Лукашенко договорились подробно информировать друг друга о принимаемых мерах по борьбе с инфекцией. Президент Белоруссии передал пожелания скорейшего выздоровления премьеру Михаилу Мишустину.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заразившийся новым типом коронавируса, чувствует себя нормально и проходит лечение в одном из государственных медицинских учреждений под присмотром врачей.

Тема:
День Победы
6 мая
Видео: парад военной техники прошел во дворе жилого дома в Ленобласти
5 мая
Надежда Бабкина после госпитализации призвала фанатов дружно спеть «День Победы»
5 мая
В СК призвали сотрудников и студентов поддержать акцию «Бессмертный полк» в онлайн-формате
5 мая
Чем угощают гостей на приемах у Путина по случаю Дня Победы?
5 мая
Лещенко предложил спеть «День Победы» на разных языках в онлайн-караоке
4 мая
Акции «Бессмертный полк» на Украине не будет
4 мая
Песков рассказал о планах Путина на 9 мая
4 мая
В Коми спешно сняли баннер в честь Дня Победы с финским солдатом
4 мая
Московские спасатели спели «Темную ночь» в честь 75-летия Победы
4 мая
Как проходит акция «Георгиевская ленточка» в регионах России
+12° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
72.73
-0.96 79.12
-0.93
Вечеринки, прогулки или работа? Как разные знаки зодиака выйдут из самоизоляции

Последние новости

1:48
Талышинская рассказала, каким унижениям подвергалась в дуэте «Непара»
1:34
Силуанов считает приемлемой для России нефть за $10
1:23
Лукашенко рассказал Путину о подготовке к параду в честь 75-летия Победы в ВОВ
1:20
Габриэль из «Отчаянных домохозяек» покорила сеть фото с малышом
1:04
Видео: парад военной техники прошел во дворе жилого дома в Ленобласти
0:50
Семь продуктов, которые мешают похудеть даже при интенсивных тренировках

Сейчас читают

ТОП-5 актрис, которые только хорошеют с годами
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
Каким знакам зодиака принесет удачу зеркальная дата — 05.05.2020?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок