Похудевшая на полцентнера певица Адель отметила день рождения в мини-платье

А также 32-летняя певица поблагодарила всех врачей, борющихся с распространением коронавируса.

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Фото, видео: Instagram @adele

Титулованная британская певица Адель продемонстрировала чудеса правильного питания, похудев за год на 45 килограммов. Девушка, известная ранее своими пышными формами, никогда не увлекалась спортом, о чем рассказывала в многочисленных интервью.

Обладательница премий в музыкальных номинациях «Оскар», «Грэмми», «Золотой глобус» и других престижных наград 6 мая отметила 32-летие и разместила в Instagram фото. На снимке она впервые официально предстала перед поклонниками сильно похудевшей в коротком черном платье с пышными рукавами и в туфлях-лодочках.

«Спасибо за вашу любовь на мой день рождения. Надеюсь, с вами все в порядке в это сумасшедшее время. Хочу поблагодарить наших врачей, которые спасают нас, рискую своей жизнью. Вы и правда ангелы. 2020, окей, пока, спасибо», — написала она.

Instagram @adele

Поклонники были ошарашены такой разительной переменой во внешности Адель и засыпали ее комплиментами. А один из отчаянных фанатов отметил, что лучшим подарком для всех ее почитателей станет выход нового альбома в текущем году, ведь предыдущий был издан в 2015 году.

Впрочем, певица пока не раскрывала секрет своей диеты, благодаря которой ей удалось «скинуть» почти полцентнера, уточняет «Экспресс-газета».

Ранее психолог прокомментировала возможную мотивацию певицы Адель к такой существенной потере веса.

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