Регионы самостоятельно примут решения о снижении ограничительных мер по COVID-19

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным озвучила план по выходу России из режима ограничений из-за пандемии коронавируса. Он включает в себя три этапа.

При этом власти российских регионов самостоятельно принимают решения о жесткости мер борьбы с коронавирусом. Самые строгие действуют сейчас в Карелии, Чечне, Алтайском и Краснодарском краях, в Крыму и Севастополе. Это — усиленный контроль за самоизоляцией и закрытые границы. В других субъектах ограничиваются лишь санитарными требованиями.

В Якутии коронавирус обнаружен у тридцати студентов Северов-Восточного университета. Все заболевшие изолированы в общежитии. Госпитализация не требуется. У всей группы заболевание проходит бессимптомно. За состоянием инфицированных следят медики.

Тем временем в Минпромторге отчитались о закупке торговыми сетями средств индивидуальной защиты. В продажу поступят 120 миллионов масок — этого по словам чиновников, хватит с избытком даже при введении повсеместного «масочного режима». Сейчас он действует в 20 регионах.

Первую партию — пол-миллиона масок спецрейсом уже доставили в Магадан. В местных аптеках они будут стоить не больше 32 рублей. Продавать разрешается максимум десять штук — в одни руки. Еще один борт с грузом защитных средств ожидают в населенных пунктах Колымы.

А вот подмосковным пенсионерам маски будут продавать по льготной цене. Как сообщили в пресс-службе губернатора Московской области, для покупки будет достаточно предъявить социальную карту. Власти обещают контролировать наличие товара и, в случе надобности, помогать с поставками.

За последние сутки в России выявлено десять с половиной тысяч новых инфецированных. Таким образом всего их уже почти 166 тысяч. 21 тысяча 321 человек выздоровели.

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