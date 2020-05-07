Регионы самостоятельно примут решения о снижении ограничительных мер по COVID-19
Самые строгие меры в Крыму, Севастополе, Чечне, Карелии, а также в Алтайском и Краснодарском краях.
Закрыть
Смотрите также:
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца
Как обезопасить себя при постоянном контакте с людьми во время пандемии COVID-19?
Луна сводит с ума? Астролог рассказала об опасности коварного полнолуния в ночь на 7 мая
Каким будет курс доллара к концу 2020 года? Прогноз Сбербанка
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 мая, для всех знаков зодиака
Что скрывается за желанием Чехии помириться с Россией после скандала с памятником
Фото, видео: ТАСС /Терещенко Михаил, 5-tv.ru
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным озвучила план по выходу России из режима ограничений из-за пандемии коронавируса. Он включает в себя три этапа.
При этом власти российских регионов самостоятельно принимают решения о жесткости мер борьбы с коронавирусом. Самые строгие действуют сейчас в Карелии, Чечне, Алтайском и Краснодарском краях, в Крыму и Севастополе. Это — усиленный контроль за самоизоляцией и закрытые границы. В других субъектах ограничиваются лишь санитарными требованиями.
В Якутии коронавирус обнаружен у тридцати студентов Северов-Восточного университета. Все заболевшие изолированы в общежитии. Госпитализация не требуется. У всей группы заболевание проходит бессимптомно. За состоянием инфицированных следят медики.
Тем временем в Минпромторге отчитались о закупке торговыми сетями средств индивидуальной защиты. В продажу поступят 120 миллионов масок — этого по словам чиновников, хватит с избытком даже при введении повсеместного «масочного режима». Сейчас он действует в 20 регионах.
Первую партию — пол-миллиона масок спецрейсом уже доставили в Магадан. В местных аптеках они будут стоить не больше 32 рублей. Продавать разрешается максимум десять штук — в одни руки. Еще один борт с грузом защитных средств ожидают в населенных пунктах Колымы.
А вот подмосковным пенсионерам маски будут продавать по льготной цене. Как сообщили в пресс-службе губернатора Московской области, для покупки будет достаточно предъявить социальную карту. Власти обещают контролировать наличие товара и, в случе надобности, помогать с поставками.
За последние сутки в России выявлено десять с половиной тысяч новых инфецированных. Таким образом всего их уже почти 166 тысяч. 21 тысяча 321 человек выздоровели.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 7 мая
- Врачи Приморья вылечили от коронавирусной инфекции 94-летнего ветерана
- 7 мая
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 7 мая
- 7 мая
- Муж Ларисы Гузеевой рассказал, чем опасен коронавирус для ресторанного бизнеса
- 7 мая
- Онищенко заявил о «выдыхающемся» во всем мире коронавирусе
- 7 мая
- Петербург поставил антирекорд по индексу самоизоляции, рухнув до двух баллов
- 7 мая
- Шойгу рассказал о деталях авиапарада 9 мая в условиях COVID-19
- 7 мая
- Нетерпеливые жители Курганской области нарушили самоизоляцию и «сухой закон»
- 7 мая
- При каких симптомах нужно непременно вызвать скорую помощь?
- 7 мая
- Бэнкси посвятил рисунок врачам-супергероям
- 6 мая
- Семьи погибших в борьбе с COVID-19 российских медиков получат страховые выплаты
Читайте также
66%
1.24 80.06
0.94
Нашли ошибку?