Всем спасибо, все свободны: солист MBAND назвал истинную причину распада группы

Фронтмен группы MBAND Никита Киоссе впервые назвал реальные причины распада музыкального коллектива, горячо любимого миллионами россиян.

В одном из прямых эфиров в Instagram артист честно признался: роспуск группы не стал для него чем-то неожиданным. А все потому, что проект, основанный продюсером Константином Меладзе, был хорош до тех пор, пока его участники были слишком молоды и наивны. Теперь же музыканты «выросли» и мечтают строить сольную карьеру.

«В какой-то момент нам троим стало просто тесно в группе, у каждого сформировался свой взгляд на развитие себя как творческой единицы. Конечно, до последнего никто не хотел именно распада группы», — приводит слова Никиты ФАН.

Несмотря на печальное известие, Киоссе заявил, что продолжит сотрудничать с известным продюсером. Так, музыкант уже в ближайшее время выпустит в ротацию несколько песен из сольного альбома.

Обрадовавшись, фанаты поспешили предположить, что среди новых треков будет хотя бы несколько, записанных при участии другого солиста MBAND — Владислава Рамма. Однако Никита тут же огорошил присутствующих заявлением, что прекратил с коллегой всякое общение.

«Он был моим самым близким другом, мы даже вместе снимали квартиру. Сегодня я хочу сказать „спасибо“ за то, что благодаря ему я впервые осознал, что такое предательство. После „дружбы“ с Владом я стал меньше доверять людям», — подытожил артист.

Instagram @nikitakiosse13

В комментариях фолловеры Киоссе признались: какой бы творческий путь певец не выбрал, они всегда его поддержат.

«Удачи! У тебя все получится!»

«Я буду очень скучать по MBAND…»

«Мы всегда с тобой. Ждем новостей. Дальше — больше!» — обратились поклонники к Никите.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как прокомментировали новость о роспуске группы MBAND в продюсерском центре Константина Меладзе.