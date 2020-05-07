Всем спасибо, все свободны: солист MBAND назвал истинную причину распада группы
Никита Киоссе впервые вышел на связь с фанатами после новости о роспуске коллектива.
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Фото, видео: Instagram @nikitakiosse13
Фронтмен группы MBAND Никита Киоссе впервые назвал реальные причины распада музыкального коллектива, горячо любимого миллионами россиян.
В одном из прямых эфиров в Instagram артист честно признался: роспуск группы не стал для него чем-то неожиданным. А все потому, что проект, основанный продюсером Константином Меладзе, был хорош до тех пор, пока его участники были слишком молоды и наивны. Теперь же музыканты «выросли» и мечтают строить сольную карьеру.
«В какой-то момент нам троим стало просто тесно в группе, у каждого сформировался свой взгляд на развитие себя как творческой единицы. Конечно, до последнего никто не хотел именно распада группы», — приводит слова Никиты ФАН.
Несмотря на печальное известие, Киоссе заявил, что продолжит сотрудничать с известным продюсером. Так, музыкант уже в ближайшее время выпустит в ротацию несколько песен из сольного альбома.
Обрадовавшись, фанаты поспешили предположить, что среди новых треков будет хотя бы несколько, записанных при участии другого солиста MBAND — Владислава Рамма. Однако Никита тут же огорошил присутствующих заявлением, что прекратил с коллегой всякое общение.
«Он был моим самым близким другом, мы даже вместе снимали квартиру. Сегодня я хочу сказать „спасибо“ за то, что благодаря ему я впервые осознал, что такое предательство. После „дружбы“ с Владом я стал меньше доверять людям», — подытожил артист.
В комментариях фолловеры Киоссе признались: какой бы творческий путь певец не выбрал, они всегда его поддержат.
«Удачи! У тебя все получится!»
«Я буду очень скучать по MBAND…»
«Мы всегда с тобой. Ждем новостей. Дальше — больше!» — обратились поклонники к Никите.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как прокомментировали новость о роспуске группы MBAND в продюсерском центре Константина Меладзе.
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