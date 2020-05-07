Высмеивающий Гузееву Гарик Харламов переключился на Волочкову

Популярный комик Гарик Харламов часто высмеивает Ларису Гузееву. Обычно он публикует смешные картинки и видео с ее участием. Однако теперь, похоже, юморист решил переключиться на другую звезду отечественного шоу-бизнеса Анастасию Волочкову.

Гарик Харламов опубликовал в Instagram снимок с зашифрованным в нем словом. На фотографии были изображены вол, женские ягодицы и автомобиль ВАЗ. Подписчикам комика предстояло отгадать в этом ребусе фамилию балерины.

«Разминка. Какая звезда зашифрована в этой загадке?» — спросил подписчиков знаменитость.

Instagram @garikkharlamov

Поклонники высоко оценили чувство юмора Гарика Харламова и посоветовали ему продолжать в том же духе. Веселые «нападки» комика на Ларису Гузееву фанатов тоже всегда приводили в восторг.

Вот только однажды телеведущая прямо во время шоу заявила, что юморист ее попросту «задолбал». Однако Гарик Харламов не растерялся и нашел, что ответить своей любимице.

«Уважаемая Лариса, если я вас задолбал, то вы меня никогда не задолбаете. Будьте здоровы и живите всегда!» — заявил он.

Ранее 5-tv.ru писал, что Гузеевой подарили фигурку с бульдогом Гариком Харламовым у ее ног.