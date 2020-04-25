«Боже, какая прелесть!» — Гузеевой подарили фигурку с бульдогом Харламовым у ее ног
Юморист в шоке от происходящего в передаче главной телесвахи страны.
Фото: РИА Новости / Илья Питалев
Телеведущая Лариса Гузеева получила в подарок фигурку, на которой регулярно высмеивающий ее передачу юморист Гарик Харламов выполнен в унизительном виде. Последний опубликовал фрагмент эфира на своей странице в Instagram.
Один из участников шоу «Давай поженимся» принес в студию три фигурки: Ларисы Гузеевой, ее соведущей Розы Сябитовой и бульдога с головой Гарика Харламова.
«А собачуня в виде кого?» — спросила гостя передачи Гузеева.
«В виде Гарика „Бульдога“ Харламова», — ответил он.
«Боже, какая прелесть!» — восхитилась ведущая.
Автор фигурки сказал, что не стал приклеивать статуэтку Харламова, чтобы ее можно было перемещать. После этого он поставил фигурку юмориста к ногам Гузеевой.
«Что ***** (блин — Прим. ред.) происходит?» — поразился подаркам в передаче главной телесвахи страны Харламов.
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Как напоминают «Дни.ру», юморист часто высмеивает Гузееву. Обычно он публикует смешные картинки с ее участием, а один раз даже выложил видео, на котором ведущая зажигательно «танцевала» под наложенную музыку.
Как сообщал 5-tv.ru, Лариса Гузеева периодически отвечает на остроты Гарика Харламова. Ранее она обратилась к нему в эфире, сообщив, что тот ее «просто задолбал».
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