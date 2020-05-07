Об этом говорится в обновленном приложению к указу мэра Москвы Сергея Собянина.

С 12 мая в Москве откроются заводы, фабрики и стройкомпании

Фото: EPA\TASS

Большинство промышленных предприятий и производств смогут возобновить работу в Москве с 12 мая. Об этом говорится в обновленном приложении к указу мэра Москвы Сергея Собянина на официальном сайте.

В столице откроются фабрики по пошиву, мебельные фабрики, производства по изготовлению резиновых и пластмассовых изделий, металлургические производства, бумажные комбинаты, предприятия по электронного и оптического оборудования, строительные компании и производства стройматериалов, а также заводы, которые производят машины и оборудование. Однако в случае ухудшения ситуации с распространением заболевания отмененные ограничения могут быть введены вновь.

Тем временем согласно указу некоторые введенные из-за коронавируса ограничения по работе предприятий будут продлены.

«Временные ограничения функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей, а также режим самоизоляции граждан будут продлены до 31 мая 2020 года. Открывать рестораны, театры, спортивные сооружения пока все-таки рано», — написано в документе.

Рабочие пропуска москвичам автоматически продлят до 31 мая. Порядок получения электронных пропусков для разовых поездок остается прежним. С 12 мая на объектах торговли и в общественном транспорте Москвы вводится масочный и перчаточный режим. Штраф за нахождение в общественных местах без маски составит четыре тысячи рублей, а в общественном транспорте — пять тысяч.

«Сеть продаж масок и перчаток будет расширена. Помимо аптек и магазинов их можно будет приобрести на станциях Московского метрополитена», — написано на сайте Собянина.

Градоначальник подчеркивает, что чем успешнее в столице реализуют первый этап смягчения ограничений, тем быстрее можно будет перейти ко второму этапу выхода из самоизоляции.

Мэр Москвы сообщил, что учащиеся 9-11 классов продолжат дистанционное обучение до 31 мая. При этом годовые оценки ученикам московских школ будут выставлены не позднее 15 мая.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Собянин назвал реальное число заболевших коронавирусом в Москве.

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