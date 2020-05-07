Трагический инцидент произошел на Дубравной улице.

Российский вице-адмирал найден мертвым у ТЦ в Москве

Фото: ТАСС / Егор Алеев

Российский вице-адмирал, бывший начальник Главного технического управления ВМФ РФ Николай Бирилло найден мертвым у ТЦ в Москве. По информации 5-tv.ru, трагический инцидент произошел на Дубравной улице.

Лежащего на земле 73-летнего мужчину 3 мая заметили очевидцы и попытались оказать ему помощь. В этот момент он уже не подавал признаков жизни. Прибывшей на место бригаде скорой помощи осталось лишь констатировать смерть Николая Бирилло. Впоследствии выяснилось, что мужчина вышел из магазина на улицу и внезапно почувствовал себя плохо. Пенсионер сделал несколько шагов и рухнул на землю у дверей торгового центра.

Николай Бирилло проходил службу в знаменитой 8-й эскадре кораблей ВМФ СССР с 1983 по 1988 годы в должности заместителя командира эскадры. В период ирано-иракской войны (1980–1989 годы — Прим.ред.) и американской операции «Буря в пустыне» (1991 год — Прим.ред.) корабли подразделения обеспечивали безопасность советских танкеров и сухогрузов, проходящих в акваториях Оманского и Персидского заливов.

В 1993 году Николай Бирилло был назначен начальником Главного технического управления ВМФ РФ и прослужил в этой должности вплоть до выхода в отставку в 2002 году. Вице-адмирал имел многочисленные награды, в числе которых Орден Красной звезды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что скончался младший брат Нонны Мордюковой.

+10° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
74.12
0.15 80.06
0.94
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:36
Коронавирус обнаружен у 55 медиков и пациентов МСЧ «Нефтяник» в Тюмени
20:24
Звезда «Полицейского с Рублевки» стала мамой
20:22
Саакашвили назначили главой исполнительного комитета реформ Украины
20:16
«Ленрезерв» 9 мая проведет онлайн-экскурсию для всех желающих
20:00
Почему День радио является особенной датой для Петербурга
19:58
Толкалина с «башней» на голове изменилась до неузнаваемости

Сейчас читают

В каких девчонок по знаку зодиака влюбляются с первого взгляда
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца
Со стрижкой придется подождать. Собянин рассказал, что заработает в Москве после 12 мая

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок