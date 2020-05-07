Российский вице-адмирал найден мертвым у ТЦ в Москве

Российский вице-адмирал, бывший начальник Главного технического управления ВМФ РФ Николай Бирилло найден мертвым у ТЦ в Москве. По информации 5-tv.ru, трагический инцидент произошел на Дубравной улице.

Лежащего на земле 73-летнего мужчину 3 мая заметили очевидцы и попытались оказать ему помощь. В этот момент он уже не подавал признаков жизни. Прибывшей на место бригаде скорой помощи осталось лишь констатировать смерть Николая Бирилло. Впоследствии выяснилось, что мужчина вышел из магазина на улицу и внезапно почувствовал себя плохо. Пенсионер сделал несколько шагов и рухнул на землю у дверей торгового центра.

Николай Бирилло проходил службу в знаменитой 8-й эскадре кораблей ВМФ СССР с 1983 по 1988 годы в должности заместителя командира эскадры. В период ирано-иракской войны (1980–1989 годы — Прим.ред.) и американской операции «Буря в пустыне» (1991 год — Прим.ред.) корабли подразделения обеспечивали безопасность советских танкеров и сухогрузов, проходящих в акваториях Оманского и Персидского заливов.

В 1993 году Николай Бирилло был назначен начальником Главного технического управления ВМФ РФ и прослужил в этой должности вплоть до выхода в отставку в 2002 году. Вице-адмирал имел многочисленные награды, в числе которых Орден Красной звезды.

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