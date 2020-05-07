Египетский миллиардер спрогнозировал рост цен на нефть до 100 долларов
Такой сценарий, по его мнению, станет возможным благодаря ценовой войне России и Саудовской Аравии.
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Фото, видео: ТАСС / Егор Алеев
Рост цен на нефть до 100 долларов за баррель допустил через 18 месяцев египетский миллиардер основатель Orascom Telecom Holding Нагиб Савирис. Об этом он рассказал в интервью CNBC.
По мнению бизнесмена, ценовая война лидеров ОПЕК России и Саудовской Аравии была начата с целью уничтожения американской нефтяной сланцевой промышленности. Если бы сделка между Москвой и Эр-Риядом была достигнута, цены на «черное золото» все равно бы упали, но не до такого рекордного минимума. Теперь, по его словам, мир ожидает рост цен на нефть, хоть и в отдаленном будущем.
«Я думаю, что это было рассчитано. Я думаю, что они знали, что это должно было случиться, и они все еще хотели сделать это. Потому что, убив конкурента, цена вырастет за пределы 50 или 60 долларов. Поэтому я действительно верю, что через 18 месяцев нефть достигнет 100 долларов», — сказал миллиардер.
В начале марта нефтяные котировки резко обрушились на фоне значительного сокращения спроса из-за пандемии коронавируса, а также после развала сделки ОПЕК+. С 1 мая в силу вступило новое соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. По состоянию на 7 мая июньские фьючерсы на нефть WTI выросли до 24,11 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле увеличились в цене до 29,77 долларов за баррель.
Ранее 5-tv.ru сообщал, какую цену на нефть считает приемлемой для России министр финансов РФ Антон Силуанов.
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