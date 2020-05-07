Шварценеггер подшутил над юзерами, показав «идеальную растяжку»

Голливудский актер выложил в сеть видео, снятое в режиме самоизоляции из-за коронавируса.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /face to face, Twitter @Schwarzenegger

Знаменитый «Терминатор» Арнольд Шварценеггер в своем аккаунте в Twitter выложил очередное видео, снятое в режиме самоизоляции из-за коронавируса. На кадрах ролика 72-летний голливудский актер демонстрирует пользователям «идеальную растяжку», сидя на кухонном столе.

«Гибкость так же важна, как и прокачка», — заявил Арнольд Шварценеггер перед началом упражнений.

«Т-800» в футболке, спортивных штанах, кроссовках и сигарой во рту поднимает руки вверх и начинает поочередно тянуться к носкам «своих» ног. Актер показывает всем видом, что тренировка дается ему крайне нелегко. В определенный момент «уставший» Арнольд Шварценеггер кладет руки на пояс и попросту отходит в сторону. Оказалось, что он подшутил над пользователями, разместив на столе обувь и штаны.

Подписчикам знаменитости розыгрыш пришелся по душе. Многие юзеры поверили в то, что «Терминатор» демонстрирует отличную физическую форму.

«А чьи это ноги?»

«Я думал, что это было по-настоящему»

«Есть только один человек, которому под силу подобное!»

«Об этом я постоянно говорю своей жене!»

«Приколист!» — пишут пользователи, в том числе и на русском языке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Арнольд Шварценеггер впервые станет дедушкой.

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