Шварценеггер подшутил над юзерами, показав «идеальную растяжку»
Голливудский актер выложил в сеть видео, снятое в режиме самоизоляции из-за коронавируса.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /face to face, Twitter @Schwarzenegger
Знаменитый «Терминатор» Арнольд Шварценеггер в своем аккаунте в Twitter выложил очередное видео, снятое в режиме самоизоляции из-за коронавируса. На кадрах ролика 72-летний голливудский актер демонстрирует пользователям «идеальную растяжку», сидя на кухонном столе.
«Гибкость так же важна, как и прокачка», — заявил Арнольд Шварценеггер перед началом упражнений.
«Т-800» в футболке, спортивных штанах, кроссовках и сигарой во рту поднимает руки вверх и начинает поочередно тянуться к носкам «своих» ног. Актер показывает всем видом, что тренировка дается ему крайне нелегко. В определенный момент «уставший» Арнольд Шварценеггер кладет руки на пояс и попросту отходит в сторону. Оказалось, что он подшутил над пользователями, разместив на столе обувь и штаны.
Подписчикам знаменитости розыгрыш пришелся по душе. Многие юзеры поверили в то, что «Терминатор» демонстрирует отличную физическую форму.
«А чьи это ноги?»
«Я думал, что это было по-настоящему»
«Есть только один человек, которому под силу подобное!»
«Об этом я постоянно говорю своей жене!»
«Приколист!» — пишут пользователи, в том числе и на русском языке.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Арнольд Шварценеггер впервые станет дедушкой.
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