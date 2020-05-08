Известный актер продолжает судебные разбирательства с кредитными организациями.

Гол как сокол: имущество Сергея Жигунова распродают на аукционе

Фото: ТАСС / Фадеичев Сергей

Новость о том, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» Сергей Жигунов задолжал кредиторам более 15 миллионов рублей и теперь может остаться без средств к существованию взбудоражила всю общественность. Однако немногие могли предположить, что известный актер и впрямь начнет расплачиваться с многочисленными коллекторами собственным имуществом.

В беседе со Starhit Жигунов признался: последний год для него стал настоящим испытанием: новых проектов очень мало, поэтому отдавать долги ему просто нечем. Однако в запасе был один вариант — распродать нажитые непосильным трудом квартиры. Что звезда, в конце концов, и отважился сделать.

«Дом площадью 417 квадратных метров, двухэтажный гараж, огромная баня, а также земельный участок размером 1,3 гектара в поселке Залесье ушли с молотка по минимальной стоимости. Коттедж купили за 6,5 миллиона рублей, гараж и дачу сбыли по миллиону, а участок — всего за 500 тысяч рублей. Общая сумма, которую удалось выручить, составила чуть больше девяти миллионов рублей», — цитирует издание Жигунова.

По информации СМИ, в собственности у известного актера теперь лишь единственная квартира в Москве, а также две машины. 

Как к такому положению дел относится супруга актера Вера Новикова — доподлинно неизвестно. Звезды длительное время живут порознь и даже подумывали о разводе. Однако в свете последних событий многие предполагают, что смысла в скором разрыве отношений нет. Ведь делить чете буквально нечего — все совместно нажитое имущество фактически отошло кредитным организациям.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Сергей Жигунов продолжает бороться за квартиру на Мосфильмовской улице в Москве, которую продали с молотка по сильно заниженной цене.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
74.12
0.15 80.06
0.94
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:19
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Ксении Кондратьевой
10:08
США запустили производство ПТРК, поражающих «русскую броню»
9:52
Гол как сокол: имущество Сергея Жигунова распродают на аукционе
9:38
Готовьтесь к худшему: Гидрометцентр предупредил об опасности сильной засухи
9:24
Анна Ковальчук впервые за долгое время показала своего подросшего сына
9:12
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 8 мая

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака
ТОП-5 имен девочек, обладательницы которых очаровывают с первых секунд
В каких девчонок по знаку зодиака влюбляются с первого взгляда

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок