Гол как сокол: имущество Сергея Жигунова распродают на аукционе

Новость о том, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» Сергей Жигунов задолжал кредиторам более 15 миллионов рублей и теперь может остаться без средств к существованию взбудоражила всю общественность. Однако немногие могли предположить, что известный актер и впрямь начнет расплачиваться с многочисленными коллекторами собственным имуществом.

В беседе со Starhit Жигунов признался: последний год для него стал настоящим испытанием: новых проектов очень мало, поэтому отдавать долги ему просто нечем. Однако в запасе был один вариант — распродать нажитые непосильным трудом квартиры. Что звезда, в конце концов, и отважился сделать.

«Дом площадью 417 квадратных метров, двухэтажный гараж, огромная баня, а также земельный участок размером 1,3 гектара в поселке Залесье ушли с молотка по минимальной стоимости. Коттедж купили за 6,5 миллиона рублей, гараж и дачу сбыли по миллиону, а участок — всего за 500 тысяч рублей. Общая сумма, которую удалось выручить, составила чуть больше девяти миллионов рублей», — цитирует издание Жигунова.

По информации СМИ, в собственности у известного актера теперь лишь единственная квартира в Москве, а также две машины.

Как к такому положению дел относится супруга актера Вера Новикова — доподлинно неизвестно. Звезды длительное время живут порознь и даже подумывали о разводе. Однако в свете последних событий многие предполагают, что смысла в скором разрыве отношений нет. Ведь делить чете буквально нечего — все совместно нажитое имущество фактически отошло кредитным организациям.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Сергей Жигунов продолжает бороться за квартиру на Мосфильмовской улице в Москве, которую продали с молотка по сильно заниженной цене.