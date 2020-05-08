Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Ксении Кондратьевой

У девочки рак мозга, крайне редкий и агрессивный. Болезнь вернулась и у ребенка остался всего один шанс на спасение — протонная терапия.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

Сегодня подводим итоги акции «День добрых дел». Накануне героиней нашего сюжета стала пятилетняя Ксюша. У девочки редкая форма онкологического заболевания — опухоль головного мозга. Операция и химиотерапия не помогли, болезнь вернулась и у ребенка остался всего один шанс на спасение — протонная терапия. На лечение девочки срочно нужны больше двух с половиной миллионов рублей. На помощь пришли вы — зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в фонд «Линия жизни» девять миллионов девять тысяч 454 рубля. Спасибо вам.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что благодаря неравнодушным людям удалось собрать деньги на лечение Маши Федюкиной.

Тема:
День Добрых Дел
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