Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Ксении Кондратьевой

Сегодня подводим итоги акции «День добрых дел». Накануне героиней нашего сюжета стала пятилетняя Ксюша. У девочки редкая форма онкологического заболевания — опухоль головного мозга. Операция и химиотерапия не помогли, болезнь вернулась и у ребенка остался всего один шанс на спасение — протонная терапия. На лечение девочки срочно нужны больше двух с половиной миллионов рублей. На помощь пришли вы — зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в фонд «Линия жизни» девять миллионов девять тысяч 454 рубля. Спасибо вам.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что благодаря неравнодушным людям удалось собрать деньги на лечение Маши Федюкиной.