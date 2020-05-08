Популярный артист решил дать короткое интервью на фоне бесконечных слухов о его тяжелой болезни.

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Фото, видео: Кузьмина Татьяна / Фотохроника ТАСС, Instagram @ulianakarakoz

Несмотря на то, что 46-летний Андрей Губин давно не дает большие концерты, предпочтя тихую семейную жизнь бесконечным гастролям, его фанаты все же мечтают о грандиозном возвращении артиста на сцену. В связи с этим они тщательно следят за его жизнью и радуются любой возможности видеть любимца хоть по телевизору, хоть в сети.

Правда, последние фото Губина совсем не радуют фолловеров. Более того, у многих возникают вопросы, не страдает ли артист тяжким недугом, ведь его внешний вид оставляет желать лучшего.

«Да я страшный как черт, но все же я из тех, кто за неделю проезжает на велосипеде 100 км. Когда будете делать столько же, вам придет мысль, что со мной все не так уж и плохо. К тому же на фото уставший — с пяти утра на ногах, бессонница. В общем чувствую себя лучше, чем выгляжу. Стараюсь больше заниматься спортом, чтобы тестировать свое состояние», — опроверг опасения фанатов Губин в интервью Starhit.

Instagram @ulianakarakoz

Отвечая на вопрос корреспондента, как сегодня устроен жизненный уклад Андрея, музыкант однозначно заключил: прекрасно! Оказывается, до пандемии COVID-19 певец много путешествовал и даже начал работать над очередным сольным альбомом. Правда, говорить о ближайших концертах пока еще рано.

В настоящий момент у артиста только одна большая мечта — выйти из самоизоляции, вновь вернуться к привычному ритму и полететь загорать на лазурные пляжи.

Андрей Губин — один из популярных певцов лихих 90-х. Его хиты знает вся страна и даже многие зарубежные поклонники. Так, например, сегодня сложно найти человека, который бы не вспомнил припева в песне «Мальчик-бродяга», «Зима-холода» или «Милая моя». Последнее выступление Губина состоялось в 2005 году в Кремлевском дворце.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что соседка Андрея Губина назвала причину плохого самочувствия и внешнего вида знаменитого артиста.

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