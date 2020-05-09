Прямая трансляция виртуального шествия «Бессмертный полк онлайн»
Общероссийская акция памяти продлится столько дней, сколько потребуется, чтобы показать всех фронтовиков, чьи родственники загрузят о них информацию.
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Путин в День Победы примет участие в памятной акции «Бессмертный полк»
Фото, видео: ТАСС / Pacific Press via ZUMA Wire
5-tv.ru ведет прямую трансляцию общероссийской акции «Бессмертный полк онлайн» в виртуальном режиме. Стартует шествие 9 мая в 11:00 в Петропавловске-Камчатском (2:00 по московскому времени), далее будут подключаться остальные регионы по мере наступления 11:00 по местному времени.
При этом окончание проведения акции не обозначено — она будет длиться столько дней, сколько потребуется, чтобы вся загруженная информация о ветеранах успела появиться в режиме онлайн. В этом году такой формат утвержден в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за пандемии COVID-19.
Подать заявку на участие в «Бессмертном полку» можно до 15:00 (по московскому времени) 9 мая:
- заполнить анкету;
- загрузить необходимую информацию об участнике или участнице Великой Отечественной войны, а также фото, если имеется.
Это можно сделать на портале 2020.polkrf.ru, либо через приложения: vk.com/polk_app, ok.ru/app/immortal-regiment, sber9may.ru. При возникновении трудностей организаторы просят звонить на телефон горячей линии 8-800-20-1945-0 (круглосуточно).
Заполнив анкету, пользователь получает коллаж, которым в знак памяти можно поделиться на странице в соцсетях. Кроме того, из загруженных снимков сформируют единую базу данных, из которой будет создан видеоряд из фотографий героев. По предварительным данным, скорость показа — около пяти тысяч фотографий и историй в час. За месяц подготовки к акции загружены сведения о более чем двух миллионах ветеранов.
По указу президента Владимира Путина 2020 год объявлен в России «Годом памяти и славы» в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Традиционные шествия с портретами своих фронтовиков пройдут по улицам городов после окончания борьбы с коронавирусом.
Ранее легендарный актер, исполнивший одну из главных ролей в фильме «Офицеры», народный артист СССР Василий Лановой, который не один год возглавляет колонну «Бессмертного полка», предложил россиянам выйти на балконы с портретами ветеранов в День Победы.
Чтят память своих фронтовиков и за океаном. Так, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН по видеосвязи с портретом своего отца, прошедшего Великую Отечественную войну.
«Я взял сегодня сюда фото своего отца, который, будучи 17-летним студентом в Ленинграде, добровольно пошел на фронт и окончил войну в 1945-м в Берлине», — сообщил он, подняв фото отца — Алексея Небензи.
Российский постпред также рассказал, что его самого назвали Василием в честь его дяди, погибшего во время войны.
Ранее 5-tv.ru передавал, что, по данным ВЦИОМ, более 80% россиян поддерживают онлайн-акцию «Бессмертный полк».
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