Виртуальное шествие «Бессмертный полк онлайн» стартовало в Москве
Несмотря на пандемию коронавируса организаторы мероприятия решили не отменять акцию и провести ее в виртуальном режиме.
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Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев, 5-tv.ru
5-tv.ru ведет прямую трансляцию «Бессмертного полка» в Москве в честь 75-летия Великой Победы над фашистской Германией.
В 2020-м ежегодная акция памяти павших в годы Великой Отечественной войны впервые проходит в онлайн-формате. Подобное решение было принято организаторами мероприятия на фоне сложной ситуации с распространением коронавируса.
Первые шествия «Бессмертного полка» были организованы в отдельных регионах страны и зарубежья в 2007 году. Тогда появилась идея увековечить память героев, пронеся их портреты по главным улицам города, которые призваны напомнить каждому о том, какой подвиг совершили эти люди.
Сегодня, 9 мая, участие в акции примут более двух миллионов человек по всей стране. Каждый из них заранее зарегистрировался на сайте «Бессмертного полка», куда загрузил фото родственника, прошедшего войну или павшего на поле боя, а также рассказал историю жизни героя. После виртуальная анкета была включена в видеоряд, который сегодня транслируется на более чем 200 медиаэкранах столицы, на платформе онлайн-кинотеатра «Окко» и портале «Бессмертного полка России».
Кроме того, многие россияне сегодня планируют выйти на балконы с портретами героев в знак единства и сплоченности в нелегкое время.
Заявки на участие в акции «Бессмертный полк онлайн» продолжают приниматься. Поделиться историей своей семьи можно на сайте мероприятия до 15.00 по московскому времени.
Ранее 5-tv.ru вел прямую трансляцию празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
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