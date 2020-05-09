Прямая трансляция празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
Несмотря на пандемию правительство РФ не стало отменять праздничные мероприятия, перенеся большинство из них в онлайн-формат.
Фото, видео: РИА Новости / Максим Блинов
Трансляция окончена
Сегодня, 9 мая, россияне отмечают светлый и радостный праздник — 75-ю годовщину Дня Победы. Вспоминают о великом подвиге советской армии, разгромившей фашистов и освободившей мир от гитлеровских захватчиков и поздравляют ветеранов.
Торжественные мероприятия
Несмотря на пандемию коронавируса, в 2020 году запланирована масса мероприятий. Правда, большинство из них пройдет в удаленном или онлайн-формате.
Так, например, вместо торжественного шествия на Красной площади запланирован воздушный парад: в небо над столицей поднимутся более 70 современных боевых самолетов и вертолетов. В том числе, уникальные МиГ-31К с комплексами «Кинжал» и даже четыре истребителя пятого поколения.
Также состоится всероссийская акция «Бессмертный полк». Участие в ней россияне примут, не выходя из дома. На протяжение нескольких дней граждане регистрировались на сайте акции и выкладывали в сеть фото своих героев. Позже специальная программа составила из портретов ветеранов большой ролик, который сегодня покажут на более чем 200 медиаэкранах Москвы, в онлайн-кинотеатрах на различных платформах, на сайте самой акции, в социальных сетях и в эфире телеканала «Победа».
Кроме того, сегодня россияне выйдут на балконы с портретами героев, чтобы почтить память павших в годы Великой Отечественной войны, а президент России Владимир Путин, в знак солидарности с народом, возложит цветы к Вечному огню.
После торжественной церемонии культурные центры и библиотеки по всей стране проведут более 200 праздничных онлайн-мероприятий. Для участия в них достаточно лишь зайти на официальный сайт организации. Зрителей ждут многочисленные кинопоказы художественных и документальных фильмов о Второй Мировой войне, видеолекции, литературные онлайн-чтения произведений фронтовиков, а также дневниковых записей очевидцев страшных событий.
В этот праздничный день не будут скучать и дети. Для них сотрудники культурно-достуговых центров оцифровали множество архивных материалов, которые расскажут малышам о том, что это за праздник — День Победы. Найти активные ссылки на все материалы можно на сайте мэра Москвы.
В конце дня всех россиян ждет праздничный салют. В этот раз он будет действительно необычным, ведь его во всей красе и с максимально близкого расстояния будут снимать мощные квадрокоптеры.
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