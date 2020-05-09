Дана Борисова удивила фанатов видео прогулки с собаками

Телеведущая обладает невероятным даром создавать хайп «из ничего».

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Фото, видео: Instagram @danaborisova_official

Дана Борисова опубликовала в Instagram забавное видео. На кадрах телеведущая прогуливается со своими собачками. В какой-то момент одна из питомиц знаменитости лениво развалилась на земле, а две другие начали ее ласково вылизывать.

«Боже, разлеглась! Собачий обморок. Лишь бы подружки лизали! А вообще, у нас прогулка превратилось в попрошайничество. Мама с утра носит внусненький корм, и вот эта у нас вообще не играется, от мамы не отходит», — прокомментировала происходящее звезда.

Знаменитость обожает делиться с подписчиками подробностями личной жизни. При этом Дана Борисова обладает невероятным даром вызывать волну общественного обсуждения даже по незначительным поводам.

Недавно ведущая опубликовала видео, в котором заявила — она отправляется со «вкусненьким» к заболевшей пневмонией «рыбоньке» Татьяне Васильевой. Такое «панибратство» в отношении пожилой актрисы удивило пользователей сети.

Позже знаменитость призналась — она хотела специально заразиться COVID-19 и снять реалити-шоу о своем выздоровлении. По словам теледивы, она обожает хайп и считает самым главным в жизни для себя высокие рейтинги.

В апреле Дана Борисова публично обвинила Анастасию Волочкову в алкоголизме, заявив, что та «нормально бухает». Балерина не стала терпеть выходки телеведущей и якобы подала на нее в суд за клевету. Об этом пишет «Экспресс-газета».

Ранее 5-tv.ru писал, что адвокат Волочковой угрожает судом Дане Борисовой за оскорбления балерины.

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