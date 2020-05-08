Дана Борисова хочет заразиться коронавирусом ради высоких рейтингов

Коронавирус не страшит Дану Борисову, более того — она желает им заразиться. Об этом ведущая заявила в интервью для шоу «Алена, блин!». Теледива пожаловалась, что ей скучно находиться дома в самоизоляции. Она коротает дни в одиночестве после того, как от нее съехала 13-летняя дочь Полина Аксенова. По ее словам, они с наследницей поссорились, и та переселилась к бабушке.

Чтобы себя развлечь, Борисова хотела специально заразиться COVID-19 и снять реалити-шоу о своем выздоровлении. По ее словам, она обожает хайп и считает самым главным в жизни для себя высокие рейтинги.

«Поверьте, это не из-за денег! А потому, что я по жизни такая — хожу, что-то придумываю. А что? Я не боюсь! В нашем возрасте от этого не умирают. Лещенко вон в 80 лет не умер», — сказала 43-летняя звезда.

Интервьюер Алена Жигалова указала Дане на московскую статистику заболевших коронавирусной инфекцией и отметила, что среди умерших немало людей в возрасте от 30 до 50 лет. Однако Борисову этот аргумент не разубедил. Она сказала, что все же готова рискнуть.

Как уточняет портал «Дни.ру», ведущая болеет хроническим бронхитом я четыре раза сдавала тест на COVID-19 — во всех случаях результат оказался отрицательным. Однако из-за постоянного кашля на Борисову ополчились соседи. Они боятся, что звезда может разнести заразу по жилому комплексу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дану Борисову выгнали со съемок телешоу после приступа кашля.

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