Производство нового поколения AirPods отменено из-за коронавируса
Изготовление и сборка наушников из-за опасений о здоровье сотрудников компании перенесены на 2021 год.
Фото: dpa/picture-alliance
Производство нового поколения беспроводных наушников AirPods компании Apple отложено из-за коронавируса. Поклонники ждали новую модель уже в этом году, однако из-за опасений о здоровье сотрудников, корпорация приняла решение перенести выход гаджета на 2021 год. Об этом сообщает Nikkei Asian Review.
Аналитики отмечают, что изготовление третьего поколения наушников планируется начать в первом квартале 2021 года, а массовая сборка AirPods Pro второго поколения запланирована на четвертый квартал следующего года.
Согласно предположительным оценкам экспертов, в 2020 году Apple вероятнее всего сможет порадовать поклонников марки гарнитурой Beats.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что компания Apple без анонса представила новую модель MacBook Pro 13. У ноутбука обновленная клавиатура и расширенный объем встроенной памяти.
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