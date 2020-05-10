Изготовление и сборка наушников из-за опасений о здоровье сотрудников компании перенесены на 2021 год.

Производство нового поколения AirPods отменено из-за коронавируса

Фото: dpa/picture-alliance

Тема:
Эпидемия коронавируса

Производство нового поколения беспроводных наушников AirPods компании Apple отложено из-за коронавируса. Поклонники ждали новую модель уже в этом году, однако из-за опасений о здоровье сотрудников, корпорация приняла решение перенести выход гаджета на 2021 год. Об этом сообщает Nikkei Asian Review.

Аналитики отмечают, что изготовление третьего поколения наушников планируется начать в первом квартале 2021 года, а массовая сборка AirPods Pro второго поколения запланирована на четвертый квартал следующего года.

Согласно предположительным оценкам экспертов, в 2020 году Apple вероятнее всего сможет порадовать поклонников марки гарнитурой Beats.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что компания Apple без анонса представила новую модель MacBook Pro 13. У ноутбука обновленная клавиатура и расширенный объем встроенной памяти. 

Тема:
Эпидемия коронавируса
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