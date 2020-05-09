По факту пожара в столичной больнице, где проходили лечение пациенты с коронавирусом, инициирована прокурорская проверка. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры города Москвы.

«Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства в связи с пожаром, произошедшем в одной из столичных больниц», — говорится в сообщении.

В результате проверки будет дана оценка соблюдению пожарной безопасности в медицинском учреждении, а также полноте действий ответственных должностных лиц. По ее итогам могут быть приняты меры реагирования.

Пожар случился в больнице № 50 имени Спасокукоцкого на севере столицы. В результате погиб один пациент, пятеро были спасены пожарными. Еще 300 человек эвакуировали. Как сообщили в мэрии Москвы, пациенты переведены в другие корпуса больницы и другие медицинские учреждения.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры с места пожара. Также стала известна предварительная причина возгорания в больнице с пациентами с COVID-19.