Прокуратура Москвы начала проверку по факту пожара в больнице
Из столичной больницы, где лежали пациенты с коронавирусом, эвакуировали 300 человек.
Закрыть
Смотрите также:
В каких девчонок по знаку зодиака влюбляются с первого взгляда
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
Луна сводит с ума? Астролог рассказала об опасности коварного полнолуния в ночь на 7 мая
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака
Со стрижкой придется подождать. Собянин рассказал, что заработает в Москве после 12 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака
Может ли вирус оставаться на волосах и почему важно носить головные уборы?
Как обезопасить себя при постоянном контакте с людьми во время пандемии COVID-19?
Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
По факту пожара в столичной больнице, где проходили лечение пациенты с коронавирусом, инициирована прокурорская проверка. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры города Москвы.
«Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства в связи с пожаром, произошедшем в одной из столичных больниц», — говорится в сообщении.
В результате проверки будет дана оценка соблюдению пожарной безопасности в медицинском учреждении, а также полноте действий ответственных должностных лиц. По ее итогам могут быть приняты меры реагирования.
Пожар случился в больнице № 50 имени Спасокукоцкого на севере столицы. В результате погиб один пациент, пятеро были спасены пожарными. Еще 300 человек эвакуировали. Как сообщили в мэрии Москвы, пациенты переведены в другие корпуса больницы и другие медицинские учреждения.
Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры с места пожара. Также стала известна предварительная причина возгорания в больнице с пациентами с COVID-19.
Читайте также
50%
-0.25 80.00
-0.06
Нашли ошибку?