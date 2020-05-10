Гадалки не при чем: Юлия Савичева о том, как напророчила свою беременность
Звезда призналась: о месте, времени, поле и дате рождения ребенка она знала заранее.
Фото: Instagram @yuliasavicheva
Певица Юлия Савичева в интервью Starhit призналась: она спрогнозировала дату рождения собственной дочери. Как это возможно? Артистка уверяет, что это — материнское чутье.
Оказалось, живя в браке с Александром Аршиновым звезда долгие годы безуспешно пыталась забеременеть. Однажды Юлия увидела на тесте долгожданные две полоски, однако вскоре у нее случился выкидыш. Трагедия настолько шокировала супругов, что под давлением эмоций они чуть не расстались. К счастью, влюбленные нашли в себе силы не винить друг друга в случившемся, а спокойно идти к намеченной цели.
И вот, в 2017 году, спустя несколько лет после свадьбы, Юлия Савичева подарила супругу дочку Аню, дата рождения которой ей буквально приснилась.
«Мне часто снятся вещие сны. Они предупреждают о многих событиях, которые случаются в моей жизни или жизни моей семьи. Я заранее знала день рождения своей дочери», — рассказала певица.
Сегодня наследница 32-летней Юлии растет в творческой среде, а также то и дело путешествует в различные страны, ведь звездная мама не решилась оставить карьеру, чтобы посидеть в декрете. Несмотря на активную жизнь, Савичева не любит водить малышку на светские рауты или выкладывать ее фото в сеть. Звезда считает, что дочери нужно немного подрасти и лишнее внимание со стороны прессы и поклонников сейчас ей только навредит.
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему певица Юлия Савичева решила временно прервать концертную деятельность.
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