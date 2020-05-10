Инфекция COVID-19 снова появилась в городе, с которого началась пандемия.

В Ухань вернулся коронавирус: новый случай заражения выявили впервые за долгое время

Фото: ТАСС / ROMAN PILIPEY

Тема:
Эпидемия коронавируса

Новый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 выявили и подтвердили в китайском городе Ухань. На протяжении длительного времени там не было новых случаев, следует из сообщения комитета по вопросам здравоохранения провинции Хубэй.

Сообщается, что новый пациент с коронавирусом сейчас находится в тяжелом состоянии.

Во всей провинции Хубэй за минувшие сутки выявили 17 новых бессимптомных носителей вируса. Один случай был переквалифицирован в подтвержденный.

Власти КНР не включают бессимптомных носителей коронавируса в общее число заболевших. Был ли новый случай в Ухане бессимптомным носителем, у которого начали проявляться симптомы болезни, не уточняется. Известно только, что во всей провинции на данный момент есть всего один подтвержденный случай инфицирования COVID-19.

Ухань — быстрорастущая столица провинции Хубэй с населением более 11 миллионов человек, по данным на 2018 год. Именно отсюда коронавирус нового типа с конца прошлого года начал распространяться по миру.

Как сообщал 5-tv.ru, в последнее время власти США обвиняют Китай в том, что источником коронавируса нового типа стала научная лаборатория в Ухане. Несколько дней назад президент США Дональд Трамп пообещал открыть миру правду о появлении COVID-19.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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